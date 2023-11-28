Белый дом в Вашингтоне терпит раскол - СМИ

Раскол на два лагеря во мнениях относительно конфликта между Израилем и Палестиной произошел внутри Белого дома. Об этом пишет газета The Washington Post, передает СМИ.

Источник утверждает, что это стало одним из самых сложных кризисов за все президентство Байдена.

Около 20 обеспокоенных сотрудников Белого дома в ноябре запросили встречу с советниками Байдена и интересовались, как администрация собирается снизить число потерь среди мирного населения в секторе Газа.

Действия Байдена в разрешении, возможно, крупнейшего внешнеполитического кризиса за время его президентства раскалывают Белый дом, который гордится тем, что проводит дисциплинированную и сплоченную операцию, - говорится в газете.