Новогодняя СУПЕРАКЦИЯ от Saima Telecom – 6 месяцев бесплатного Интернета +

В преддверии Нового года Saima Telecom дарит подарки.

Подключитесь до 31 декабря и получите 6 месяцев интернета + ТВ абсолютно бесплатно!

Сделайте свои праздники еще более яркими с надежным проводным интернетом и интерактивным телевидением.

Каждый месяц вы получите:

домашний интернет до 70 мбит/сек; 200+ телеканалов интерактивного ТВ; управление эфиром телевидения онлайн; просмотр YouTube прямо с телевизора.

Просто оставьте заявку на бесплатное подключение по телефону: 0708 909 000 и оплатите абонентскую плату всего за 2 месяца (1-й и 12-й месяц).

Используйте уникальную возможность, количество новогодних комплектов ограниченно.

Скорее звоните и оставляйте заявку – мы работаем круглосуточно.

Включайте Saima, включайтесь по-новогоднему!

Бесплатные месяцы предоставляются на тарифе "Включай Saima 70 мбит/с + O!TV" при единовременной оплате за 1 и 12-ый месяц пользования. Акция доступна только для новых абонентов, физических лиц в период с 27.11.2023 по 31.12.2023. Акция не распространяется на жилмассивы "Ала-Тоо 3" и "Ак-Ордо". На дополнительно подключаемые сервисы AMEDIATEKA/START/О!КИНО - акционное предложение не распространяется. При расторжении договора авансовый платеж за 12-й месяц пользования не возвращается. ТВ-приставка предоставляется в ответственное хранение. Предложение ограничено. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР N 03-292-KP от 24.11.2003.