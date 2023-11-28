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В Анкаре проходит конференция о культурных связях Кыргызстана и Турции

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Сегодня, 27 ноября, в университете Гази в Анкаре проходит конференция "Кыргызско - турецкие связи культуры и литературы" с участием кыргызско-турецких деятелей культуры и литературы. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев, общественный деятель из Кыргызстана Роза Айтматова, директор Института языка и литературы им.Айтматова, академик Абдылдажан Акматалиев, народные артисты Кыргызской Республики Саламат Садыкова, Роза Аманова, Тынара Абдразаева и Кумондор Абылов и другие.

На конференции прозвучал ряд докладов о связях в области культуры и литературы двух народов, объединенных общей историей и богатой культурой, о перспективах, шагах к совместной работе и о жизни семьи Айтматовых, о которой общественность не знает.

В рамках конференции открылась художественная выставка "Чингиз Айтматов и его современники", приуроченная к 95-летию выдающегося писателя Чингиза Айтматова.

В конце конференции был показ фильма "Шамбала" по мотивам произведения Айтматова "Ак Кеме".


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URL: https://www.vb.kg/433786
Теги:
литература, Турция, культура, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма, Чингиз Айтматов
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