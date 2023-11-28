В краткосрочные детские сады КР предпочтение дадут детям из уязвимых групп

В 560 краткосрочных детских садах, создаваемых Министерством образования и науки КР в рамках проектов "Образование на будущее" и

"Укрепление основ обучения", в первую очередь будут приниматься дети из социально-уязвимых слоев населения. Об этом сообщает пресс-служба данного проекта.

По ее данным, специалистами отдела реализации проектов Всемирного банка при МОН КР в октябре и ноябре проведены встречи с заинтересованными сторонами проекта в 20 районах Таласской, Джалал-Абадской, Ошской областях по отбору в детские сады детей из социально-уязвленных слоев населения. В каждом районе в заседаниях принимали участие представители местной власти районного и городского уровня, главы айыл окмоту, руководители районных/городских отделов образования и родители.

Отметим, что в рамках проекта "Образование для будущего" и "Укрепление основ обучения", реализуемого Министерством образования и науки КР при финансовой поддержке Всемирного банка, в Кыргызстане создаются 560 краткосрочных детских садов. В настоящее время ведутся ремонтные работы в 290 объектах, объявлен тендер на ремонтно-строительные работы еще в 270 объектах.

Планируется охватить от 20 до 40 тысяч детей в возрасте 3-5 лет краткосрочными детскими садами.