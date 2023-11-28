Глава "Кумтор Голд Компани" принял участие в конференции "MINEX Eurasia"

Президент закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Алмазбек Барыктабасов принял участие в работе XI международной конференции "MINEX Eurasia 2023", которая проходит в эти дни в городе Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, конференция проходит под общей темой "Устойчивая горнодобывающая промышленность в Кыргызской Республике, Республике Армения, Монголии, Республике Казахстан и Республике Узбекистан" и ориентирована на горнодобывающие и металлургические компании, инвесторов, финансистов, государственных регуляторов, а также поставщиков услуг.

В рамках конференции Алмазбек Барыктабасов выступил на сессии №3 "Развитие минерально-сырьевых ресурсов и возможности прямых иностранных инвестиций в Кыргызской Республике, Республике Армения, Республике Казахстан, Монголии и Республике Узбекистан", где рассказал о деятельности компании, планах по развитию, геологоразведке и освоению новых месторождений.

В ходе сессионной дискуссии с руководителями ведущих мировых горнодобывающих компаний и экспертами глава "Кумтор Голд Компани" ознакомился с последними передовыми технологическими решениями добычи золота для возможного практического применения. Участники конференции получили возможность для обмена опытом в области организации производства, соблюдения техники безопасности и экологических требований.

Алмазбек Барыктабасов и другие участники сессии рассмотрели такие вопросы, как повышение эффективности государственных программ геологоразведки, привлечение и снижение рисков, связанных с частными инвестициями в горнодобывающую промышленность, предпринимаемые шаги для улучшения ESG-показателей.