Чуйский облтеатр готовит три спектакля для открытия нового сезона

В Чуйском областном театре музыкальной драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова проводятся репетиции сразу трёх новых постановок: "Ранние журавли" по одноимённой повести Чынгыза Айтматова, комедия "Бунт невесток" Саида Ахмада в переводе с узбекского языка Абибиллы Пазылова и детский спектакль "Чокчолой батыр" Каныбека Ажумудинова. Об этом сообщает пресс-служба театра.

По ее данным, осуществляют данные постановки совместно с соответствующими специалистами Оросбек Айдаров, художественный руководитель театра и Шамиль Дыйканбаев, режиссёр театра.

Параллельно идет реконструкция сцены ЧОТМДиС. На эти цели профильным министерством выделены денежные средства.

Тем временем, на днях артисты с благотворительной миссией побывали в Бишкекском социальном стационарном учреждении для престарелых и лиц с инвалидностью "Үмүт үйү" ("Дом надежды"). А 1 декабря сего года в зале Республиканского ТЮЗ имени Бакен Кыдыкеевой труппа ЧОТМДиС в два сеанса покажет постановку "Когда падают горы".