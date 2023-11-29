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44 пьяных водителя в Кыргызстане на год останутся без водительских прав

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25-26 ноября специализированная рота ГУОБДД выявили и задержали 44 водителей в нетрезвом состоянии, данные водители лишаться водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, конца декабря 2023 года в Кыргызстане проводится рейдовое мероприятие под названием "За рулём". В рамках профилактического рейдового мероприятия 25-26 ноября специализированной ротой ГУОБДД были задержаны 44 водителя в состоянии алкогольного опьянения, все автомашины были водворены в штрафную стоянку. Теперь эти водители по решению суда будут лишены права управления автомобилем сроком на один год.

К рейдовому мероприятию были привлечены средства массовой информации, с водителями и пешеходами будут проводится профилактические беседы и составляться протокола о правонарушении. Строгие меры будут приняты в отношении водителей, которые на соблюдают скоростной режим и управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.


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URL: https://www.vb.kg/433802
Теги:
алкоголь, рейд, Кыргызстан, водительское удостоверение, ГУОБДД
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