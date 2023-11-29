Погода
$ 88.80 - 89.40
€ 96.60 - 97.60

В южной части Бишкека завершается строительство улицы Куттубаева

103  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В южной части Бишкека завершается строительство улицы Куттубаева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на сегодняшний день прокладывают второй слой асфальтобетонного покрытия, в ближайшее время работы будут завершены.

Строительство данной дороги финансируется строительными компаниями согласно площади земельных участков, предоставленных под строительство многоэтажных жилых домов в Южно-планировочной зоне.

Ранее по данному вопросу был подписан меморандум о сотрудничестве по долевому строительству улицы Куттубаева с восточной стороны между Октябрьским акимиатом, Департаментом городского транспорта и развития дорожной-транспортной инфраструктуры с одной стороны и с другой стороны с строительными компаниями.

В данном меморандуме отмечено, что организационные вопросы будет обеспечивать муниципальная администрация, а департамент вести технический надзор, а со стороны строительных компаний будет осуществляется финансирование проекта строительства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433803
Теги:
дороги, строительство, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  