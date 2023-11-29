В южной части Бишкека завершается строительство улицы Куттубаева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на сегодняшний день прокладывают второй слой асфальтобетонного покрытия, в ближайшее время работы будут завершены.

Строительство данной дороги финансируется строительными компаниями согласно площади земельных участков, предоставленных под строительство многоэтажных жилых домов в Южно-планировочной зоне.

Ранее по данному вопросу был подписан меморандум о сотрудничестве по долевому строительству улицы Куттубаева с восточной стороны между Октябрьским акимиатом, Департаментом городского транспорта и развития дорожной-транспортной инфраструктуры с одной стороны и с другой стороны с строительными компаниями.

В данном меморандуме отмечено, что организационные вопросы будет обеспечивать муниципальная администрация, а департамент вести технический надзор, а со стороны строительных компаний будет осуществляется финансирование проекта строительства.