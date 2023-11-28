После ДТП в Бишкеке уволен водитель автобуса №48

15 ноября 2023 года в 14.00 на проспекте Жибек-Жолу произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель автобуса №48 не справился с управлением и столкнулся с деревом. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, пострадали 9 человек, все они получают лечение амбулаторно. Пострадал и сам водитель автобуса.

По информации МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие", водитель Кулжабаев К., в настоящее время уволен с предприятия.

Также К.К., возместит ущерб, нанесенный в результате ДТП, а именно восстановит транспортное средство после проведения экспертизы, где будет озвучена окончательная сумма.

Кроме того, проведены разъяснительные работы со всеми водителями предприятия на строгое соблюдение правил дорожного движения.

Стоит отметить, что с прибытием новых автобусов, повышением заработной платы водительскому составу, требование к ним намного увеличивается.