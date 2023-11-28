Погода
$ 88.70 - 89.31
€ 96.60 - 97.60

После ДТП в Бишкеке уволен водитель автобуса №48

297  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

15 ноября 2023 года в 14.00 на проспекте Жибек-Жолу произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель автобуса №48 не справился с управлением и столкнулся с деревом. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, пострадали 9 человек, все они получают лечение амбулаторно. Пострадал и сам водитель автобуса.

По информации МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие", водитель Кулжабаев К., в настоящее время уволен с предприятия.

Также К.К., возместит ущерб, нанесенный в результате ДТП, а именно восстановит транспортное средство после проведения экспертизы, где будет озвучена окончательная сумма.

Кроме того, проведены разъяснительные работы со всеми водителями предприятия на строгое соблюдение правил дорожного движения.

Стоит отметить, что с прибытием новых автобусов, повышением заработной платы водительскому составу, требование к ним намного увеличивается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433804
Теги:
ДТП, увольнение, Бишкек, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  