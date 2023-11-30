Путин: Нет России - запад проглотит оставшийся мир по частям

XXV Всемирный русский народный собор (ВРНС) проходит в эти дни в Кремле, а президент 28 ноября выступил на его пленарном заседании по видеосвязи из Сочи. Владимир Путин видит "настоящее и будущего "русского мира", а именно это ВРНС сейчас и обсуждает, в том, чтобы отстаивать традиционные ценности. Одна из главных – это многодетность представителей государственнообразующего этноса, то есть русских. А в целом для всего российского народа – передовая культура, справедливая экономическая система, неуклонное развитие и, наконец, полный суверенитет. Именно за него страна и ведет сейчас борьбу в ходе той же СВО, подчеркнул президент.

"Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность", – заявил Путин на заседании ВРНС.

Президент РФ пояснил, что планы Запада "деколонизировать" Россию ее руководству понятны, но реализовать их никому не удастся. "Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать", – подчеркнул он. Таким образом, прежде чем перейти к укреплению русских семей, российской экономики и культуры, придется внешним силам как минимум не проиграть. И Путин пояснил, что именно за это люди в России молятся на разных языках.

После президента слово взял патриарх Кирилл, председатель ВРНС. Он поблагодарил Путина за внимание к РПЦ и за награждение главы церкви госпремией за вклад в единство народов России. Благодарность правительству и лично президенту содержалась и в основной речи духовного лидера. Патриарх смог-таки рассказать историю про то, как масон князь Голицын был назначен обер-прокурором Святейшего синода. В первый раз этот рассказ прозвучал 20 ноября, в день 77-летия патриарха, которое он провел в одиночестве в скиту. Тогда графики главы государства и главы РПЦ не совпали впервые за многие годы. Теперь же рассказ про Голицына Путин выслушал с интересом, оторвавшись от бумаг.

Патриарх Кирилл представил свое видение "русского мира" – главной темы нынешнего Собора. Он заметил, что не всякий пишущий и говорящий на русском языке принадлежит к "русскому миру". Именно на родном языке некоторые шельмуют родину. То есть язык не имеет определяющего значения. Такое значение имеет только общая историческая судьба и мировоззрение.

При этом глава РПЦ с нажимом произнес: "Мировоззрение, но не идеология!" Это было значимое интонационное выделение. Проблема госидеологии дискутируется последние недели, и на самом ВРНС прошла во вторник соответствующая секция. Но патриарх строго напомнил, что запрет на обязательную госидеологию закреплен в Конституции. "Тем, кто любит Родину, не нужна идеология!" – подчеркнул глава РПЦ.

Основополагающее значение в принадлежности к "русскому миру", по мнению патриарха, имеет верность традициям, связь поколений, передача опыта. Критикой XVIII века, когда в России происходили реформы, в том числе была учреждена Российская империя, патриарх закрепил антимодернизационный пафос своего выступления.

"Выступая на сессии Всемирного Русского Народного Собора, Владимир Путин заявил, что западные страны фактически отменяют классическое гуманитарное образование, подменяя его гендерными и иными лженауками, - отмечает "Мейстер". - Что в целом ведет к примитивизации культуры и системы образования. Воспоминания о том, как в угоду политической повестке из программ западных университетов убирали Достоевского и переименовывали картины, где есть слово "русский", предельно свежи в нашем обществе. Даже пресловутый пример того, как Запад "пылесосит мозги" подтверждает тезис о примитивизации – если бы собственная система образования была эффективна, этот процесс был бы излишним".

"Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора говорит о ключевом противоречии России и Запада, - отмечает "Темник". - Там хотят расчленить и разграбить Россию. Западу просто не нужна большая Россия. Но без сильной России невозможен прочный и справедливый мировой порядок… Большая игра, освобождение Балкан, деколонизация Азии и Африки - лишь отдельные эпизоды, где мы конкурировали. И так будет и впредь. Есть Россия - западный неоколониализм не сможет подмять под себя весь мир. Россия сможет оказать помощь и поддержку любой дружественной стране. Нет России - запад проглотит оставшийся мир по частям, как плитку шоколада".

Источник: Независимая газета