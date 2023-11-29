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В Кыргызстане продолжает расти заболеваемость гриппом

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В Кыргызстане продолжает расти заболеваемость ОРВИ, сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По оперативным данным, на 47 неделе текущего года (20.11-26.11.23) по республике зарегистрировано 5050 случаев ОРВИ и.п. 71,6, по сравнению с предыдущей неделей отмечается повышение заболеваемости ОРВИ на +13,1%.

По данным медиков, из всех заболевших 65% составляют дети до 14 лет.

С началом похолодания температуры атмосферного воздуха отмечается рост заболевших не гриппозными вирусными инфекциями, такими как парагрипп, аденовирусы, респираторно-синтициальный вирус, риновирус и другие.

Профилактика респираторных инфекций, как ОРВИ и грипп проводится в 2 видах - специфическая, т.е. вакцинация и неспецифическая.

На сегодня всего по республике провакцинировано против гриппа 87 тыс. 110 человек из групп риска. Вакцинация лиц против гриппа по всем регионам завершена.

Кроме этого, в г.Бишкек в 6 частных медицинских центрах проводится вакцинация на платной основе (МЦ "Малыш", "Кроха", "Поликлиника 312", МЦ "KG", "Эдельвейс", "Авиценна").

Для профилактики респираторных инфекций, как ОРВИ, нужно соблюдать простые правила, такие как:

- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;

- соблюдение респираторной гигиены - прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками с их последующим, надлежащим удалением;

- соблюдение санитарно-гигиенических мер (гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка и др.);

- в случае появления у ребенка симптомов ОРВИ – не отправлять ребенка в школу или детский сад до выздоровления и обратиться за помощью к врачу по месту жительства;

- соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;

- делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/433816
Теги:
грипп, Кыргызстан
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