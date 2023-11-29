В Бишкеке представили руководство по этическому освещению вопросов насилия

В рамках глобальной кампании 16 дней против гендерного насилия в Бишкеке прошла презентация нового обучающего руководства по этическому освещению темы о насилии над женщинами и детьми. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ в КР.

По ее данным, руководство может быть использовано в образовательных программах для обучения студентов и практикующих журналистов. В основу его разработки легли проведенные контент-анализы существующих учебных программ и образовательного стандарта по журналистике, а также СМИ, рекомендации действующих журналистов и представителей пресс-служб государственных органов.

"Главная цель руководства − помочь журналистам правильно освещать такую чувствительную тему как насилие в отношение детей и женщин. В рамках разработки руководства был проведен контент-анализ СМИ и интернет-изданий который показал, что, несмотря на актуальность проблемы, информирование по ней явно недостаточное.

Кроме того, часто в СМИ можно встретить некорректное освещение насилия, размещение фото и видео пострадавших, косвенное оправдание виновных или самого факта насилия. Данное руководство поможет журналистам избегать таких ошибок", - говорит медиаэксперт и один из разработчиков руководства Авланбек Джумабаев.

Руководство несет рекомендательный характер для использования в образовательной программе в качестве факультатива в следующих партнерских университетах: Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева и Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева.

Для интерактивной подачи информации была подготовлена серия подкастов

на кыргызском и русском языках с участием журналистов страны и представителей пресс-служб государственных органов.

Руководство было разработано общественным объединением "Медиа Формат" при поддержке ЮНИСЕФ в Кыргызстане в рамках совместной инициативы Европейского Союза и Организации Объединенных Наций "Луч света" по прекращению гендерного насилия в отношении женщин и девочек в Кыргызстане.

Все материалы можно посмотреть на сайте ЮНИСЕФ по ссылке.