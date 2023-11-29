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Торговцы рынков "Дордой" и "Кара-Суу" будут освобождены от применения ККМ

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Торговцы рынков "Дордой" и "Тураталы эл базары" (Кара-Суу), отнесенных к стратегическим объектам, могут работать на особом налоговом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Статьей 457 Налогового кодекса Кыргызской Республики предусмотрен особый налоговый режим для налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на рынках, отнесенных к стратегическим объектам.

Данный налог заменяет налог на прибыль, налог с продаж и НДС и применяется в отношении реализации товаров, кроме подакцизных и требующих специальных лицензий или разрешений.

Налогоплательщик обязан подать заявление по утвержденной Налоговой службой форме, как плательщик налога на деятельность в зонах торговли с особым режимом в налоговый орган по месту расположения зоны торговли с особым режимом до начала такой деятельности.

Ставка налога устанавливается на одну торговую точку в зависимости от заявленного объема выручки, планируемого к получению за текущий календарный год в следующих размерах:

1) до 4 млн. сомов в лотках, прилавках, палатках, ручных передвижных тележках, навесах – 18 тыс. сомов в год или 1,5 тыс сомов в месяц;

2) до 8 млн. сомов – 42 тыс. сомов в год или 3,5 тыс. сомов в месяц;

3) от 8 млн. сомов до 15 млн. сомов – 96 тыс.сомов в год или 8 тыс. сомов в месяц;

4) от 15 млн. сомов до 22 млн. сомов – 168 тыс.сомов в год или 14 тыс. сомов в месяц;

5) от 22 млн. сомов до 30 млн. сомов – 252 тыс.сомов в год или 21 тыс. сомов в месяц;

6) от 30 млн. сомов до 50 млн. сомов – 360 тыс.сомов в год или 30 тыс. сомов в месяц;

7) от 50 млн. сомов до 100 млн. сомов – 500 тыс.сомов в год или 41,6 тыс. сомов в месяц;

8) от 100 млн. сомов до 150 млн. сомов – 800 тыс.сомов в год или 66,6 тыс. сомов в месяц;

9) от 150 млн. сомов до 200 млн. сомов – 900 тыс.сомов в год или 75 тыс. сомов в месяц;

10) от 200 млн. и более – 1 млн. сомов в год или 83,3 тыс. сомов в месяц;.

Налоговым периодом для налога на деятельность в зонах торговли с особым режимом является один календарный год.

В целях реализации статьи 457 Налогового кодекса, постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики № 575 от 25 октября 2023 года утверждены Требования к обустройству территории зоны торговли с особым режимом, включая требования к ограждению.

Также в соответствии с данным постановлением, в целях создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства, требования к оформлению счета-фактуры не предъявляются при реализации товаров между субъектами, осуществляющими деятельность в зонах торговли с особым режимом.

При этом, в случае реализации товаров на остальную территорию Кыргызской Республики, счет-фактура должна оформляться в соответствии с налоговым законодательством.

Реализация товаров налогоплательщиком налога на деятельность в зонах торговли с особым режимом осуществляется без применения контрольно-кассовых машин".


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URL: https://www.vb.kg/433825
Теги:
Минэкономики, налоги, Кыргызстан
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