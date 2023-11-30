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"Сравнивать Израиль и Россию в данной ситуации неуместно"

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В первые дни начала очередного конфликта в Секторе Газа президент США Джо Байден сразу же заявил, что Вашингтон окажет всемерную поддержку Израилю в борьбе против террористических атак, предоставив своему союзнику "то, что ему нужно для самозащиты".

Позже он неоднократно говорил о праве Израиля на самооборону, при этом яростно осуждая атаки ХАМАС, подчёркивая, что все их действия - проявления террора. Заметим, реакция и оценка Белого дома последовали незамедлительно, буквально в первые часы начала эскалации конфликта.

Однако, когда в течение 8 лет Украина бомбила Донбасс, устраивая бесконечные артобстрелы городов и населенных пунктов, когда гибли мирные жители, рушилась инфраструктура, США так ни разу даже словом не осудили действия Киева.

Далее, уже в ходе СВО Украина, чувствуя свое бессилие на поле боя, переключилась на диверсионно-террористическую тактику. Компактные диверсионные группы совершали периодические вылазки в приграничные районы России, ДНР и ЛНР. Теракты же совершались уже в глубине российской территории, и их жертвами стали журналисты и общественные деятели. Но и тогда Белый дом молчал.

Потом Украина пошла в атаку с помощью беспилотников с воздуха и с моря. Сначала это были аппараты-одиночки, затем последовали массированные штурмы. Брали количеством. Даже до Москвы и пригородов добрались. Реакция администрации Байдена нулевая.

Интересно, а как за океаном отреагировали бы в случае, если Россия пользовалась теми же методами, что Израиль? Ведь даже при всей осторожности российской армии, при всем стремлении наносить точечные удары по военным и стратегическим целям, Запад и Украина все равно находили поводы обвинить Россию в неоправданной агрессии. Как и в умышленном убийстве мирных граждан. А ввиду отсутствия фактов пускали в ход фейки.

Теперь представьте, что бы они говорили и делали, если бы армия России действовала методами ЦАХАЛ? Когда Израиль наносит "грязные" удары по Газе, круша всё, где могут находиться их противники, молчит Европа, молчат США, да и Украина молчит. А что, так можно было? В то же время украинцы на выходные свободно ездят на шашлыки, отдыхают с семьями на заграничных курортах и гуляют в ресторанах.

Сравнивать Израиль и Россию в данной ситуации неуместно. Удивительно, но многие этого не поняли даже после фантастического провала ЦАХАЛ и всех спецслужб 7 октября. В то же время, может спецоперация российских войск началась как раз-таки потому, что спецслужбы хорошо сработали? Собрали информацию, факты, провели анализ и сделали нужные выводы. Или же им следовало расслабиться, подобно израильским коллегам, и пропустить коварный удар под дых?

Да и противники в этих двух конфликтах разные. Например, для Израиля арабы – враг, которого предпочтительно уничтожить, а Палестина – территория для освоения. А для руководства и граждан России слова о братских народах, единстве истории и общей судьбе - далеко не пустой звук. Поэтому так разнятся виды Газы и Киева, потому и ситуация в них совершенно разная.

Что касается Байдена и его высказываний, то у него выборы на носу. Его конек - внешняя политика, хотя у его возможного соперника Трампа - внутренняя. При Трампе экономика США заметно преобразилась в лучшую сторону по многим показателям: уровень безработицы, инфляция, инвестиции, цена на бензин и так далее. Более того, при нем Вашингтон не развязал ни одну войну, не ввязался ни в один конфликт.

У Байдена нет успехов нигде. Главная его проблема во внутренней политике - это высокая инфляция. Отчасти её удалось побороть ростом ключевой ставки ФРС, поэтому она упала с пика в 9% прошлым летом до примерно 3% сейчас. Однако это привело к тому, что экономика резко замедлилась и грозит Америке рецессией уже в следующем году. Ипотечный рынок падает, банки испытывают множество финансовых проблем. Четыре банка с начала этого года разорились.

Другая проблема президентства Байдена - миграционный кризис на южных рубежах США. Когда-то демократы смеялись над Трампом и его забором на границе с Мексикой, теперь же сами видят в нем экстренную необходимость.

Кроме того, в Штатах наблюдается рост преступности. Например, количество убийств выросло на 44% за 2020–2021 годы. В крупных мегаполисах в США мы наблюдаем очень хаотичную ситуацию с бездомными, наркоманами, грабежами и насилием...

Во внешней политике Байдена также множество провалов. В 2021 году США бесславно вывели свои войска из Афганистана и ситуация в этой стране, практически, вернулась в прежнее состояние.

Украинский конфликт, который сейчас разворачивается не в пользу Белого дома и администрации Байдена, грозит поражением и там. Украинское контрнаступление уже проиграно, и вполне возможно, что придется Белому дому идти на унизительное для себя перемирие с Россией, признавая ее территориальные приобретения.

И есть какое-то сходство между Украиной и ее главным куратором - США. Только первые в локальном масштабе, вторые - в мировом. Обе эти страны проигрывают сейчас свои войны, обе не понимают, в каком направлении двигаться и как быть дальше. И запутались они, как представляется, в собственных путах двойных стандартов. Ведь паутину лжи и лицемерия можно плести долго, но не бесконечно, и в конце концов сам рискуешь пасть её жертвой.

Автор: политолог Асан Ташматов


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URL: https://www.vb.kg/433828
Теги:
Израиль, Палестина, Россия, США
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