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В Турции застрелили российскую модель и ее дочь

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В курортном Бодруме на обочине дороги найдены тела бывшей российской модели и ее дочери с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 42-летнюю Ирину Двизову и 15-летнюю Даяну застрелили на арендованной вилле, передает СМИ.

Россиянки пропали несколько дней назад, после чего обеспокоенные родственники, также проживающие в Турции, приехали в арендованный дом, где проживали Ирина и Даяна. Там они обнаружили следы крови.

Прибывшие правоохранители по камерам отследили машину, которая последняя отъезжала от дома. Поиски привели на трассу в пригороде Бодрума, где на обочине лежали завёрнутые в простыни тела убитых.

Выяснилось, что мать с дочерью были застрелены.

В двойном убийстве подозревается бывший муж 42-летней женщины - гражданин Литвы. Полиция объявила его в розыск.

Ирина Двизова - бывшая российская модель, ранее проживала в Москве, затем вместе с дочерью находилась в Турции, где работала риелтором.


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URL: https://www.vb.kg/433829
Теги:
Турция, убийство
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