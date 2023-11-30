В Турции застрелили российскую модель и ее дочь

В курортном Бодруме на обочине дороги найдены тела бывшей российской модели и ее дочери с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 42-летнюю Ирину Двизову и 15-летнюю Даяну застрелили на арендованной вилле, передает СМИ.

Россиянки пропали несколько дней назад, после чего обеспокоенные родственники, также проживающие в Турции, приехали в арендованный дом, где проживали Ирина и Даяна. Там они обнаружили следы крови.

Прибывшие правоохранители по камерам отследили машину, которая последняя отъезжала от дома. Поиски привели на трассу в пригороде Бодрума, где на обочине лежали завёрнутые в простыни тела убитых.

Выяснилось, что мать с дочерью были застрелены.

В двойном убийстве подозревается бывший муж 42-летней женщины - гражданин Литвы. Полиция объявила его в розыск.

Ирина Двизова - бывшая российская модель, ранее проживала в Москве, затем вместе с дочерью находилась в Турции, где работала риелтором.