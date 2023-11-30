В Бишкеке прошла спартакиада ко Дню лиц с инвалидностью

На базе специальной общеобразовательной школы-интернат для глухих детей КР, проведена спартакиада, приуроченная ко Дню лиц с инвалидностью. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, инструкторы по спорту Свердловского района провели эстафету, подвижные игры и перетягивание каната.

В соревнованиях приняли участие практически все воспитанники интерната, около 350 учащихся. Ребята активно участвовали в эстафете, весело соревновались в подвижных играх, и все стремились перетянуть канат.

По окончании мероприятия командам-победителям были вручены медали и дипломы, а за первые места – еще и общекомандные кубки. Ребята остались довольны праздником.