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В Бишкеке прошла спартакиада ко Дню лиц с инвалидностью

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На базе специальной общеобразовательной школы-интернат для глухих детей КР, проведена спартакиада, приуроченная ко Дню лиц с инвалидностью. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, инструкторы по спорту Свердловского района провели эстафету, подвижные игры и перетягивание каната.

В соревнованиях приняли участие практически все воспитанники интерната, около 350 учащихся. Ребята активно участвовали в эстафете, весело соревновались в подвижных играх, и все стремились перетянуть канат.

По окончании мероприятия командам-победителям были вручены медали и дипломы, а за первые места – еще и общекомандные кубки. Ребята остались довольны праздником.


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URL: https://www.vb.kg/433832
Теги:
спартакиада, Бишкек, ЛОВЗ
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