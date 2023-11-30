Новая схема движения столичного автобуса №107

В городе Бишкек утверждена еще одна схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, по новой схеме уже курсируют автобус №107.

С 17 ноября 2023 года вместо схемы движения маршрута микроавтобуса №107 введен в эксплуатацию новый маршрут автобуса №107 по схеме ж/м "Арча-Бешик"- ж/м "Ак-Босого", обслуживаемый муниципальным предприятием "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие". Автобусный маршрут № 107 имеет протяженность 38,4 км и работает с интервалом 8-10 минут. На линию выходят 15 автобусов.

Также планируется изменить схему движения автобусов №203, 162,252, 131, 145, 121, 150.