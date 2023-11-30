В Лондоне отметили 95-летие Чингиза Айтматова

В Лондоне состоялся превосходный торжественный вечер, посвященный 95-летию со дня рождения Великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Мероприятие собрало в Польском культурном центре POSK множество почитателей и деятелей литературы, а также представителей культурных кругов. Об этом сообщают организаторы.

В рамках вечера выступили заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Авазбек Атаханов, руководитель центра д-р Марек Ласкевич и вице-председатель Евразийской Творческой Гильдии Марат Ахмеджанов. Участники выразили свою глубокую почтение памяти Айтматова и подчеркнули его значимость в мировой литературе и культуре.

Среди многих выступлений участников из Англии, Польши, России, Казахстана , Кыргызстана и Украины особое впечатление на аудиторию произвели уникальные и трогательные произведения, прочитанные известными поэтессами, Мартой Брассарт и Анеттой Мор. Их работы великолепно отразили глубину и патриотический дух творчества Чингиза Айтматова.

В завершение вечера состоялась церемония вручения медали от международного фонда Londyn Poezija, имени известной польской поэтессы Барбары Юрковской поэтессе из Кыргызстана Сагын Беркеналиевой. Эта высокая награда была признала вклад Беркеналиевой в продвижение литературы своей страны. Награду от лица поэтессы получил заместитель министра иностранных дел Авазбек Атаханов.

Мероприятие, посвященное Чынгызу Айтматову, получило огромную поддержку британской творческой интеллигенции и показало, что наследие Айтматова продолжает вдохновлять и оказывать влияние на мировую литературу. На мероприятии издельством Hertfordshire Press, были представлены более 20 книг авторов из Кыргызстана изданных в Лондоне.