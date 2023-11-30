Первая леди Турции Эмине Эрдоган призвала к миру в Палестине

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган призвала к миру в Палестине. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в социальной сети по случаю "Международного дня солидарности с палестинским народом 29 ноября", сообщает посольство Турции в Кыргызстане.

"Мы требуем не временного прекращения огня, а немедленного постоянного и устойчивого мира для беременных женщин, новорожденных и всех гражданских лиц, которые сталкиваются с резней", - написала первая леди Турции.

"Сегодня мы поддерживаем невиновных в секторе Газа, которые используют землю как подушку, а небо как одеяло. Мы поддерживаем борьбу Палестины за свободу. Пока где-то в мире по несправедливым причинам жестоко убивают невинных людей, никто из нас нигде не будет в полной безопасности.

В Международный день солидарности с палестинским народом мы вновь обращаемся к мировому сознанию, требуя немедленного постоянного и устойчивого мира, а не временного прекращения огня для беременных женщин, новорожденных и всех гражданских лиц, которым грозит резня. Несомненно, те, кто являются врагами угнетения, а не угнетателями, и те, кто предпочитает милосердие и братство, не наполняя свое сердце обидой и ненавистью, должны знать, что они не одиноки. Турция всегда будет рядом с угнетенными и невиновными, несмотря ни на что, и будет работать над отправкой гуманитарной помощи в Газу. И я верю, что человечество в конце концов победит", - добавила она.

Кроме этого, в Стамбуле 15 ноября первая леди Эмине Эрдоган провела саммит "Единое сердце для Палестины" специальных представителей глав государств и правительств многих стран.