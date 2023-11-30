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Нурсултан Назарбаев впервые признал наличие второй жены

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Нурсултан Назарбаев написал книгу воспоминаний "Моя жизнь". На днях она поступит в продажу в книжные магазины, а пока первые экземпляры получили политики, эксперты и журналисты, пишет Orda.kz.

Редакция Orda.kz в список избранных не попала, но выяснила, что мемуары вышли в казахстанском издательстве "Фолиант" и затрагивают как политическую сторону жизни первого президента, так и личную. Соавтора нет, воспоминания написаны лично Назарбаевым, впрочем, в отечественной традиции их не принято указывать.

Отдельные главы посвящены событиям 2011 года в Жанаозене, транзиту власти в 2019 году, Қанды қантар. Упоминается и действующий президент Токаев, причем есть пара интересных, не звучавших раньше деталей их взаимоотношений, в остальном же, как сказал нам политолог, получивший и уже прочитавший книгу, никаких новых высказываний, признаний и просто информации в книге нет. Зато впервые звучит признание о второй семье, Асель Исабаевой и двоих сыновьях. Мы приводим единственный отрывок, любезно предоставленный нам обладателем книги.

"Однажды мне выпала дорога в Талдыкорган. Во время рабочих поездок главы государства в регионы его встречали с цветами у трапа самолета. Известно, что для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек. Красивый ритуал, к которому мы привыкли давно. С самого прибытия на эту землю становится приятно глазу, тепло на душе. Но тот случай произвел особое впечатление. Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой.

Как тут не вспомнить Габита Мусрепова, который, выражаясь словами поэта Кадыра Мырзалиева, "и в семьдесят лет не состарился сердцем, и в восемьдесят лет не убавил чувство", а также других знаменитых людей, которые пережили подобные истории?

Как не вспомнить великого Гёте, в семидесятилетнем возрасте влюбившегося в восемнадцатилетнюю Ульрику? А разве эта Ульрика не ответила поэту взаимностью, а затем на протяжении всей жизни (оказывается, она прожила 96 лет) не берегла это чувство в глубине своего сердца и, сохранив ему верность, любила и вспоминала только его?.. От последней любви Гёте человечеству остались дивные газели. И таких примеров предостаточно. И в жизни, и в искусстве. И у других, и у нас.

Прошло некоторое время. Образ той красивой девушки, встречавшей меня в аэропорту Талдыкоргана, вновь и вновь возникал в мой памяти. В один из дней неожиданно появился повод ее найти. Я просматривал прессу, когда одно газетное фото словно обожгло меня: в Астане прошел конкурс красоты "Мисс Казахстана", на котором Гран-при завоевала та самая девушка (оказывается, зовут ее Асель)... Теперь разыскать ее было нетрудно.

Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия - в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное - я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества.

Не стану затягивать рассказ. Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей - двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен.

Радость отцовства, счастье целовать своего младенца вновь вернулось ко мне в возрасте, когда мне было за шестьдесят пять. Первые шаги моих малышей, первые слова и лепетная речь, ношение их на руках, волшебный мир их игрушек, поход первый раз в первый класс, восторги от первых прочтенных и начертанных ими букв, их шумный бег навстречу мне, когда я входил в дом после работы... - все это как будто облегчило и тяготы периода строительства столицы. Вспоминая те дни и годы, я думаю о них с умилением. По большому счету самое главное в жизни, самое подлинное и самое непреходящее счастье может подарить человеку только дитя и только счастье быть родителем.

К Саре, матери трех моих дочерей - Дариги, Динары, Алии, которая с молодых лет была мне опорой и была рядом в часы самых тяжких испытаний, я всю жизнь отношусь с благодарностью и заботой. В этой трудной жизни утешением мне стало и то, что в тот поворотный момент моей судьбы она поняла и простила меня.

Когда после рождения Таумана я приехал в Алматы, повинился перед ней и рассказал все как есть, эта представительница уважаемой династии вновь проявила благородство. "Младенец - ангел. Пусть дитя будет счастливым", - сказала тогда Сара. Мои дочери тоже поняли меня правильно.

Подобный случай - суровое испытание для любой женщины, но природа такого великодушия Сары Алпысовны мне как будто известна. Я уже говорил, что ее дедом был именитый в Сарыарке бай по имени Конакай. Оказывается, у него не было сыновей. Он уже разменял седьмой десяток, когда его байбише - старшая жена - сосватала юную девушку и женила его на ней. На счастье та родила сына, которому дали имя Алпыс. Кто знает: быть может, Саре вспомнился тот давний обычай предков, и потому она с широкой душой восприняла свершившийся факт?.. Во всяком случае, она не бросилась терзать мою и без того измотанную душу.

Вообще я одинаково отношусь к детям, будь это мальчик или девочка. В трех своих дочерях я души не чаю. И рожденных от них внуков считаю (вопреки казахской этнокультурной традиции) такими же полноправными внуками. Сын - наследник и продолжатель фамилии.

Стало быть, на сегодня мое родословие выстраивается так: Карасай - Кошек - Айдар - Мырзатай - Кенбаба - Едил - Сапакбай - Назарбай - Абиш - Нурсултан - Тауман, Байкен. И так далее.

А это придает уверенности и вдохновения.

Если не прерывается твой род, не теряется твоя надежда.

Сейчас два моих сына повзрослели. Они радуют нас и растут хорошими парнями. Воспитывая детей в любви и заботе, человек продлевает и свою жизнь.

Вот так, друзья. Я выложил перед вами всю правду. Что вы на это скажете - дело ваше. Это - жизнь.

Есть одна неопровержимая истина. Истина о том, что сердцу не прикажешь"

Ранее Ordaz.kz публиковала отрывки из книги Нурсултана Назарбаева "Без правых и левых". Где экс-президент, в частности, рассказывает о первой брачной ночи с женой Сарой, которую они провели в одной комнате с бабушкой его друга. И там же сказано, что жили они душа в душу.


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URL: https://www.vb.kg/433836
Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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