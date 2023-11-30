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Депутат Жогорку Кенеша предложил ввести безвизовый режим между КР и Индией

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев на заседании парламента выступил с предложением предложение о введении безвизового режима между Кыргызстаном и Индией. Он отметил, что в последнее время между странами наблюдается значительный рост экономического сотрудничества.

По его словам, экспорт товаров из Кыргызстана в Индию вырос на 96 процентов, а импорт из Индии в Кыргызстан увеличился на 150 процентов.

"Общий товарооборот между двумя странами превысил 150 миллионов долларов. Кроме этого, значительное количество студентов из Индии обучаются в Кыргызстане", - сказал народный избранник.


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URL: https://www.vb.kg/433837
Теги:
виза, Индия, туризм, Кыргызстан, экономика
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