Депутат Жогорку Кенеша предложил ввести безвизовый режим между КР и Индией

Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев на заседании парламента выступил с предложением предложение о введении безвизового режима между Кыргызстаном и Индией. Он отметил, что в последнее время между странами наблюдается значительный рост экономического сотрудничества.

По его словам, экспорт товаров из Кыргызстана в Индию вырос на 96 процентов, а импорт из Индии в Кыргызстан увеличился на 150 процентов.

"Общий товарооборот между двумя странами превысил 150 миллионов долларов. Кроме этого, значительное количество студентов из Индии обучаются в Кыргызстане", - сказал народный избранник.