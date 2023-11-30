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В Бишкеке сквер заменит незаконную стройку

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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" начали благоустройство участка на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на объекте уже очистили территорию от бытового и строительного мусора, подготовили почву к будущим посадкам и выкопали лунки для 25 первых в этом сквере хвойных растений.

На сегодня уже провели 350 погонных метров поливочной системы, в будущем данный сквер будет орошаться капельным путем.

На площадь размером 1429 погонных метров будут высеяны семена газонной травы с последующим сезонным озеленением в виде однолетних цветов и других пород лиственных и кустарников.

Напомним, ранее данный участок муниципальной территории был заставлен незаконными торговыми точками. Теперь, после демонтажа всех незаконных объектов со стороны мэрии города Бишкек сотрудники предприятия приступили к строительству нового мини сквера.


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URL: https://www.vb.kg/433840
Теги:
мэрия, Бишкек, незаконные постройки
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