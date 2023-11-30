Депутат Нуржигит Кадырбеков предложил установить амбулифт в аэропорту

Депутат Нуржигит Кадырбеков выступил с предложением установить амбулифт в аэропорту. Об этом он заявил на заседании парламента.

В своем выступлении депутат подчеркнул, что из Оша выполняются 18 международных рейсов, а самый минимальный самолет вмещает от 160 до 300 пассажиров. Он отметил, что административный сбор с одного человека составляет 15 долларов, что приводит к примерной сумме в 44 010 долларов в день. Кроме этого, депутат выразил обеспокоенность текущим состоянием аэропортов. Он подчеркнул, что ситуация, при которой людей в коляске поднимают в самолет вручную, вызывает опасения за их безопасность.

"Цена амбулифта составляет 25 тысяч долларов, что является лишь половиной административного сбора. Мы должны обеспечить безопасность людей с инвалидностью", - подчеркнул депутат.