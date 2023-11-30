Крутой подарок от О! – копите бонусы и пополняйте ими свой баланс

Мобильный оператор О! в преддверии своего 15-летия радует абонентов и выражает благодарность за лояльность.

Теперь бонусов будет ещё больше, а получать их – ещё проще.

Теперь получить бонусы в "Мой О!" можно не только при оплате товаров и услуг через электронный кошелёк "О!Деньги" по QR, но и просто пользуясь мобильной связью О! на одном из актуальных тарифов. Бонусы за услуги связи суммируются с бонусами, начисленными от других партнеров программы, а потратить их можно на услуги связи О!, а также на любые товары и услуги всех партнеров программы "О!Бонус".

"Вместе с миллионами кыргызстанцев мы проделали большой путь, начиная с 2009 года с момента запуска сети О!. Из маленького, но амбициозного оператора мы выросли в настоящего гиганта – лидера рынка в мобильной связи нашей страны. Мы благодарны каждому и говорим спасибо всем, кто выбирает О!. Пусть вам будет ещё выгоднее и приятнее быть вместе с нами", – отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

1 бонус = 1 сом

Представим, что вы сделали закуп в супермаркете на 3000 сомов, оплатив всё кошельком "О!Деньги", а супермаркет участвует в бонусной программе и предоставляет 2% кешбэка. Вы тут же получите 60 бонусов и сможете сразу пополнить ими свой баланс телефона на 60 сомов. Согласитесь, очень удобно!

Если вы еще не получаете бонусы, начните это делать прямо cейчас. Убедитесь, что у вас любой из тарифов актуальной линейки "Переходи на О!" и установлена последняя версия приложения "Мой О!".

"Мой О!" – это личный кабинет абонента О! и Saima Telecom, электронный кошелёк "О!Деньги" и маркетплейс "О!Маркет".

Больше активности – больше бонусов!

В акции "О!Бонус" участвуют только абоненты актуальных тарифов линейки "Переходи на О!", являющиеся идентифицированными держателями ЭК "О!Деньги". Начисленные бонусы нельзя вывести на кошелёк "О!Деньги". Подробные условия акции, в том числе, перечень услуг, за оплату которых предоставляются бонусы, ограничения и сроки предоставления бонусов, случаи невозможности использования начисленных бонусов, корректировки и прочее указаны на сайте o.kg.

Акция действует с 28.11.2023 до 31.12.2026 г. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016. Сервис "О!Деньги" и бонусный процессинг предоставляются ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.