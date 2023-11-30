Высокие технологии: новый виток кыргызско-российского сотрудничества

Кыргызстан и Россию объединяют долгие годы взаимовыгодного сотрудничества и дружбы. На протяжении вот уже более 30 лет (юбилей страны отметили в 2022 году) Россия является главным экономическим и гуманитарным партнером нашей республики. Партнерство между нашими государствами охватывает все сферы жизнедеятельности, и активно развивается как в формате двусторонних отношений, так и в крупных интеграционных объединениях, включая ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и СНГ.

В рамках двустороннего сотрудничества Кыргызстан и Россия подписали более 130 договоров, соглашений и других документов. Среди них, заверенная в 2000 году Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. С тех пор прошло уже 23 года, а Россия и Кыргызстан по-прежнему придерживаются этого документа и продолжают укреплять взаимосвязи между странами, чем дают сигнал Западу - ничто не способно нас рассорить.

Стоит сказать, что за партнерством наших стран кроется не только общая история, культурная близость и понимание, которое уже работает на генетическом уровне, но и выгодное для обеих сторон экономическое взаимодействие. Ярким примером этого стали недавние успехи в торговых отношениях между нашими государствами. Пока Запад и его приспешники борются с последствиями экономического кризиса, причиной которого стала их самонадеянность, Кыргызстан и Россия наращивают товарооборот. Прошлый год уже вошел в историю наших отношений как рекордный по показателям торговли. И 2023 год обещает быть не менее успешным, только за девять месяцев товарооборот составил почти $2 млрд, из которых наш экспорт оценен в $553,7 млн, импорт - $1,4 млрд.

Кроме того, будучи стратегическим союзником Кыргызстана, Россия развивает в республике высокотехнологичную промышленную кооперацию с применением новейших технологий и компетенций. Проводится полная модернизация технологий. Использование российских опыта и разработок позволяет создавать новые рабочие места и качественно улучшать жизнь простых граждан.

В настоящее время российский бизнес реализует в Кыргызстане около 40 проектов в области промкооперации и импортозамещения, которые оцениваются в $2 млрд. В этой части, важно отметить деятельность Российско-Кыргызского фонда развития, фонды которого в этом году достигли $500 млн. Эти деньги РКФР направил на реализацию проектов в малом и среднем бизнесе. В ближайшие годы финансирование фонда в экономику составит еще не менее $630 млн, то есть вклад РКФР превысит $1,1 млрд.

При этом сегодня мы видим, что взаимное сотрудничество между нашими странами активизируется не только на высшем уровне. Живой практический интерес есть как со стороны кыргызских предпринимателей к работе с РФ, так и со стороны российского бизнеса к Кыргызстану. Предприниматели наших стран поэтапно уходят от идеи возрождения старых производств, осваивая новые высокотехнологичные направления. И это правильно, поскольку включать промышленные "раритеты" в новые цепочки кооперации обречены на провал. Изменились рынки, принципы сотрудничества и сами экономические устои. Новую кооперацию деловые круги России и Кыргызстана строят в высокотехнологичных областях с высокой добавленной стоимостью.

Примером такой новой кооперации можно назвать применение последних разработок российской компании Cognitive Pilot. Она является ведущим разработчиком систем искусственного интеллекта для сельхозтехники в России. Новшества вполне применимы для Кыргызстана. К примеру, ИИ-автопилоты для комбайнов и тракторов, которые позволяют сократить дефицит механизаторов на селе на 36%. А выпускаемый в 2024 году роботизированный комплекс по анализу почвы и управления ростом растений Cognitive Dobrobot способен практически наполовину (до 48%) решить вопросы с нехваткой агрономов. Что еще важно российские разработки значительно дешевле западных аналогов, при этом ничуть не уступают им по качеству. При этом повсеместное их внедрение позволит повысить качество жизни в КР и обеспечит рост благосостояния простых людей.

Понимание в необходимости углубления промышленной кооперации и выстраивания взаимосвязанных цепочек добавленной стоимости в высокотехнологичных и инвестиционно емких отраслях, таких как энергетика, машиностроение, сельскохозяйственного и дорожно-строительного назначения, химическая, фармацевтическая промышленность и сектор IT пришли главам наших стран не сегодня. Еще в прошлом году главы Минэкономкоммерции Кыргызстана и Минпромторга России обсудили эти вопросы. По итогам встречи стороны выработали и согласовали взаимоприемлемые решения по важным аспектам дальнейшего кыргызско-российского сотрудничества и продвижения совместных проектов. По этому плану наши страны двигаются и сейчас.

Эксперт Бакыт Бакетаев считает, что сотрудничество Кыргызстана и России в сфере высоких технологий, позволит нашей стране "прокачать" самые разные сферы экономики.

"Технологии в России развитее чем у нас, там, например, IT-технологии очень развиты. Они довели, к примеру, производство чипов до уровня 28 нанометров. Сейчас работают над тем, чтобы довести 15-ти нанометров. Сейчас у нас целый клондайк по IT-технологиям. И сотрудничать в этом направлении нам легче, потому что у нас язык один, стандарты и менталитет. Мы быстрее друг друга поймем. Этот вид взаимодействия будет быстрее продвигаться чем с англоязычными странами. На таком уровне как русский, язык английский у нас не знают. Поэтому российские технологии для нас дешевле, понятнее и, следовательно, эффективнее. Есть технологии в России, которые разработаны и внедрены, и уже работают в сельском хозяйстве. Они выполняют высокие агротехнические нормы. Много чего можно из этого применить в Кыргызстане, и из горнодобывающего сектора. Для нас особенно важно сотрудничество с Россией в области гидроэнергетики. РФ в этом вопросе далеко впереди, у нее большой опыт работы", - говорит Бакетаев.

Таким образом, Россия помогает Кыргызстану укреплять технологический суверенитет и встраивает нас в цепочки импортозамещения. Благодаря этому мы получили шанс для модернизации своей экономики, ее вывода на современный технологический уровень. Это говорит о том, что Россия рассматривает Кыргызстана в качестве долгосрочного партнера. Она заинтересована в создании здесь совместных производств, развитии кыргызской экономики. Чего нельзя сказать о западных странах, которые видят в нас только сырьевой рынок. Им нужны наши природные ресурсы причем желательно за копейки.