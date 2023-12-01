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В Бишкеке пройдет спектакль "С любимыми не расставайтесь"

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Премьеру спектакля "Коштошуу вальсы" по мотивам произведения Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" представит 2 и 3 декабря в 19.00 в Бишкекском городском драмтеатре. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Режиссер-постановщик – Уланмырза Карыпбаев

Справка: С любимыми не расставайтесь" - одна из самых популярных пьес классика драматургии XX века Александра Володина. В основе сюжета – слушание нескольких дел о семейных разводах. Главные герои – молодые муж и жена – поссорились из-за пустяка, но обстоятельства жизни усугубляют ссору. Они разводятся – разбегаются, расстаются… Идёт время… Идёт жизнь…

Всё ушло – подозрения, сомнения, ревность… Осталась только любовь – настоящая, всепоглощающая, вновь обретшая себя.

Именно в условиях сегодняшнего дня, когда разрастается непонимание и злоба, легко провоцируются конфликты, говорить о любви, о цене расставаний актуально и необходимо.


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URL: https://www.vb.kg/433846
Теги:
Бишкек, спектакль
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