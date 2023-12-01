"Джунда" выходит на мировые стандарты качества

Прошедшее собрание на Карабалтинском нефтеперерабатывающем заводе "Джунда" с участием коллектива и партнеров НПЗ оставило хорошее впечатление. Решительный, можно даже сказать, боевой настрой руководства и работников, судя по их выступлениям, заставляет поверить, что предприятие досрочно закончит модернизацию и продемонстрирует рост производственных показателей и по увеличению производства нефтепродуктов, и по их качеству. И, разумеется, будет максимально отвечать всем требованиям экологической безопасности.

Сама риторика выступлений руководства предприятия перед сотрудниками, которые стояли ровными армейскими рядами, напоминала революционный период становления СССР, когда рабочие советских предприятий также решительно давали обещания перевыполнить план либо раньше времени закончить работу. Вот с таким же настроем генеральный директор ОсОО "Чайна Петроль Компани "Джунда" Хуан Цян призвал коллектив раньше срока закончить все работы по ремонту и модернизации завода.

"НПЗ "Джунда" - это крупномасштабный проект, инвестированный и построенный государственной Шаньсинской угольно-химической индустриальной корпорацией для продвижения в Кыргызстане инициативы "Один пояс - один путь". Согласно межправительственному соглашению между КР и КНР по модернизации НПЗ и возобновлению работы, капитальный ремонт завода должен был быть завершен в апреле следующего года. Руководство провинции Шаньси и Шаньсинской угольно-химической корпорации обратилось с просьбой завершить его к концу января следующего года. Однако мы решили ускориться, чтобы закончить модернизацию и запустить оборудование до конца этого года", - пояснил глава предприятия.

Его заместитель, директор по технологиям НПЗ "Джунда" Ван Цинюан и вовсе обратился к сотрудникам предприятия с просьбой мобилизовать все силы для этого. "Мы обращаемся к персоналу, который принимает участие в капитальном ремонте, с особой просьбой - проявить твердость и уверенность в своих силах, принять вызов и не бояться трудностей ради достижения поставленных перед нами целей", - сказал он.

На помощь рабочим "Джунды" из Китая прибыл инженерно-технический десант из специалистов различных китайских компаний, имеющих опыт работы по модернизации таких заводов.

Генеральный директор ОсОО "Чайна Петроль Компани "Джунда" упомянул также и о том, что теперь завод будет выпускать исключительно высококачественный бензин. Что крайне актуально сегодня для Кыргызстана и, особенно Бишкека, задыхающегося от смога. "В течение четырех лет остановки мы постоянно искали пути повышения качества нефтепродуктов, чтобы они соответствовали стандартам Евро IV и Евро V. И нашли. По этой причине к нашему предприятию привлечено такое внимание правительств Кыргызстана и Китая", - сказал он.

Наши эксперты много лет назад неоднократно заявляли и говорят сейчас, что проблему экологии и, в частности смога в столице, во многом может решить использование водителями высококачественного бензина стандартов Евро IV и Евро V. Политолог и руководитель Института социально-политических исследований Денис Бердаков по этому поводу заявил нашему изданию, что для Кыргызстана – это ключевой момент.

"Производство бензина стандартов Евро-IV и Евро-V, безусловно, благотворно отразится на нашей экологии. Это, во-первых. Во-вторых, запуск модернизированной "Джунды" - один из стратегических проектов Кыргызстана. Более 90 процентов ГСМ мы получаем из России. Поэтому для энергетической безопасности плюс для создания новых рабочих мест нам нужно иметь собственный НПЗ. Не бывает энергетической безопасности без своего нефтеперерабатывающего завода. Это нонсенс. В Казахстане - 3 НПЗ, в России – 20 крупных и несколько мелких НПЗ", - перечислил Бердаков.

Наша справка

НПЗ "Джунда" стал и одним из крупных работодателей в республике. На конец 2019 года на нем работали 1 тысяча 616 человек, из которых 1 тысяча 304 - граждане КР и только 312 специалистов из Китая. В его строительство было инвестировано около 520 миллионов долларов. Возведение завода началось в 2009 году, а первое испытание нового предприятия состоялось в мае 2014 года. В декабре 2016 года правительство Кыргызстана выдало лицензию на производство продукции.

После начала реализации продукции в регион было поставлено 2,2 миллиона тонн различных нефтепродуктов, что составляет одну треть рынка нефтепродуктов Кыргызстана. За этот же период налоговые и социальные выплаты составили 153 миллиона долларов. Таким образом, "Джунда" вошла в число крупнейших налогоплательщиков страны.В 2020 году череда событий вынудили приостановить работу предприятия. Сейчас оно на пороге второго этапа модернизации качества выпускаемой продукции. Если до 2020 года на заводе производился бензин экологического класса Евро-III, то после модернизации он начнет поставлять бензин экологического класса Евро-V. Руководство завода намерено также расширить ассортимент выпускаемой продукции, например, планируется производить полипропилен для производства изделий из пластика и для утепления помещений.

Источник: silunews.kg