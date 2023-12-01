Погода
$ 88.87 - 89.50
€ 97.12 - 98.12

Виртуальные мосты дружбы: Школа-гимназия № 63 встречается с Оренбургом

218  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столичной школе-гимназии № 63 им. Ч.Т.Айтматова прошел уникальный телемост в рамках программы "Культурное наследие Ч.Айтматова". Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

По ее данным, событие, посвященное 95-летию великого писателя Чингиза Торекуловича Айтматова, стало ярким моментом в образовательной жизни школы.

В теплой и дружеской обстановке школьники и учителя встретились впервые с представителями Оренбургского губернаторского лицея для одаренных детей. Инициатива и желание учителей из Оренбурга встретиться с коллегами из школы-гимназии № 63 подчеркнули важность культурного обмена между образовательными учреждениями.

В рамках мероприятия было объявлено о планах ежегодных встреч в таком формате, аналогичных встречам с лицеем № 121 им. С. Ахтямова г. Казань. Ожидается, что эта инициатива укрепит связи и перерастет в настоящую дружбу между школьниками двух регионов.

Основой встречи с Оренбургом послужило произведение Ч.Айтматова "Материнское поле", которому в этом году исполнилось 60 лет. Ребята подготовили театрализованный отрывок из произведения, смонтировали ролик о творчестве писателя, а также представили элементы культуры кыргызского народа, включая игру на традиционных инструментах: чопо-чор, комуз, ооз-комуз.

Ученики из Оренбурга с увлечением слушали презентации школьников из школы-гимназии № 63 и задавали вопросы, связанные с произведением "Материнское поле". Встречи такого рода способствуют объединению, сплачиванию и расширению кругозора учащихся, а также укрепляют диалог и дружбу между двумя странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433851
Теги:
Россия, школа, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  