Виртуальные мосты дружбы: Школа-гимназия № 63 встречается с Оренбургом

В столичной школе-гимназии № 63 им. Ч.Т.Айтматова прошел уникальный телемост в рамках программы "Культурное наследие Ч.Айтматова". Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

По ее данным, событие, посвященное 95-летию великого писателя Чингиза Торекуловича Айтматова, стало ярким моментом в образовательной жизни школы.

В теплой и дружеской обстановке школьники и учителя встретились впервые с представителями Оренбургского губернаторского лицея для одаренных детей. Инициатива и желание учителей из Оренбурга встретиться с коллегами из школы-гимназии № 63 подчеркнули важность культурного обмена между образовательными учреждениями.

В рамках мероприятия было объявлено о планах ежегодных встреч в таком формате, аналогичных встречам с лицеем № 121 им. С. Ахтямова г. Казань. Ожидается, что эта инициатива укрепит связи и перерастет в настоящую дружбу между школьниками двух регионов.

Основой встречи с Оренбургом послужило произведение Ч.Айтматова "Материнское поле", которому в этом году исполнилось 60 лет. Ребята подготовили театрализованный отрывок из произведения, смонтировали ролик о творчестве писателя, а также представили элементы культуры кыргызского народа, включая игру на традиционных инструментах: чопо-чор, комуз, ооз-комуз.

Ученики из Оренбурга с увлечением слушали презентации школьников из школы-гимназии № 63 и задавали вопросы, связанные с произведением "Материнское поле". Встречи такого рода способствуют объединению, сплачиванию и расширению кругозора учащихся, а также укрепляют диалог и дружбу между двумя странами.