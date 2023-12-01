Петицию против антиваксеров запустили в Казахстане

29 ноября в Казахстане запустили петицию за введение ответственности для родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей, передает СМИ.

В петиции говорится, что Казахстан столкнулся со всплеском заболеваемости инфекциями. В частности, речь идет о кори. Многие считают, что такой масштаб и распространение болезнь получила из-за нежелания определенных родителей вакцинировать своих детей.

Отказ от вакцинации без веских причин становится не только проблемой здоровья отдельных семей, но и угрозой для общества в целом. Пропаганда антивакцинаторов и инфлюенсеров, призывающих отказываться от прививок, создает неверное восприятие и подвергает опасности не только тех, кто следует их советам, но и тех, кто находится вокруг, – говорится в петиции.

Ее авторы предлагают ввести новую ответственность родителей: отказывающиеся от вакцинации детей без уважительных причин, должны нести ответственность за возможные последствия для здоровья своих детей и окружающих.