Глава ГКНБ: Отныне мы будем следить за законностью решений судей

В Кыргызстане все знают, что все судебные решения до сих пор принимаются с помощью взяток. Мы стараемся ловить таких судей, но проделанная нам работа - это мизер. За этот год мы только 5 судей поймали, а в нашей стране 500 судей работают, и они каждый день принимают тысячи решений, многие из которых решаются с помощью взяток. Об этом глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 30 ноября заявил во время открытия нового здания Балыкчинского городского отдела Управления ГКНБ КР по Иссык-Кульской области.

"При назначении судей президент с каждым их них проводит профилактическую беседу, но данное явление продолжается все равно. Теперь мы выяснили, что чаще всего судьям передают взятки адвокаты. Адвокаты в нашей стране стали передатчиками взяток. Не защитниками подследственных, а именно передатчиками. Все, кто когда-либо сталкивался с судебной системой, знают об этом хорошо. Поэтому пришло время очистить и ряды адвокатов от подобного рода людей. Я даю поручение наших сотрудникам провести в этом направлении тщательную и скрупулёзную работу. Приказываю усилить работу по предупреждению и противодействию коррупции в судебной системе.

Буквально недавно районный суд осудил преступников на 12 лет за незаконный оборот наркотиков. Областной суд поддержал это решение, а Верховном суде отменили эти решения. Мы знаем, что судьи Верховного суда получили взятки, но доказать этого не можем. Поэтому отныне мы будем следить за законностью решений судей. Каждое их принятое решение должно соответствовать букве закона", - заявил Ташиев.