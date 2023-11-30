Ташиев пригрозил показать лица депутатов, которые ходят в притоны

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев пригрозил показать лица депутатов и чиновников, которые будут пользоваться интимными услугами притонов. Об этом он заявил во время открытия нового здания Балыкчинского городского отдела Управления ГКНБ КР по Иссык-Кульской области.

По его словам, все деяния депутатов и чиновников взяты на учет.

"Если вы не перестанете этим заниматься и попадетесь еще раз, то, несмотря на занимаемую должность, мы покажем ваши лица. Будем говорить обществу, что такой-то чиновник, депутат или бизнесмен занимается такими-то делами. В Кыргызстане теперь никто не сможет получать интим-услуги от наших девушек. Это мы будем контролировать", - заявил глава ГКНБ.