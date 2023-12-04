Предприниматели в Бишкеке обсудили новые способы разрешения бизнес-споров

В Бишкеке состоялась встреча для представителей малого и среднего бизнеса, во время которой предпринимателей проинформировали об альтернативном разрешении бизнес-споров и конфликтов путем медиации.

Свыше тридцати участников, представляющих различные сферы, получили информацию об институте медиации, в частности о коммерческой медиации.

Кроме того, предприниматели узнали о проекте по развитию коммерческой медиации в КР, который финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и реализуется совместно с Международной организацией по праву развития (IDLO).

Главная цель Проекта – оказание содействия Правительству КР в продвижении и поддержке применения коммерческой медиации малым и средним бизнесом. В рамках проекта предприниматели смогут получить услуги бизнес медиатора бесплатно, так как данную категорию расходов берет на себя Проект.

Для предпринимателей было важно узнать особенности медиации, ее отличие от других способов разрешения споров (например, разрешение споров в суде или арбитраже), силу медиативного соглашения и какие споры подпадают в категорию коммерческих.

Генеральный директор Центрально-Азиатского Центра Альтернативного Разрешения Споров, медиатор Эльвира Боромбаева говорит, что медиация "позволяет разрешать споры гибко, быстро, конфиденциально".

"Самая большая проблема в конфликтах – это отсутствие или слабая коммуникация между бизнес-партнерами. Медиация позволяет выработать взаимоприемлемое для сторон решение", - говорит она.

Медиатор, арбитр Ажар Тюлегенова считает, что, включив в контракты и договора медиативные оговорки, бизнес-партнеры получат шанс разрешить спор путем медиации, что позволит им избежать затяжных судебных тяжб.

Страновой консультант IDLO Дильбар Максимбекова разъяснила, какие именно споры считаются коммерческими и дала пошаговую инструкцию для получения проектной поддержки при их урегулировании через медиацию.

Руководитель Союза дизайнеров Баратова Нуриля говорит, что споры в бизнесе отнимают много сил и времени.

Формат встречи позволил участникам не только получить теоретическую информацию, но также познакомиться с практикующими медиаторамии и уже после официальной части обсудить с нрими, как можно разрешить тот или иной бизнес-спор.

Альтернативный способ разрешения коммерческих споров при поддержке проекта позволит предпринимателям избежать дополнительных расходов и получить шанс разрешить споры и конфликты в бизнесе.