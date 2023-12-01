В КP хотят оценить кадастровую стоимость каждого объекта недвижимости

Замглавы кабинета министров Эдиль Байсалов на открытии Бишкекского международного форума "Пространственное развитие. Новая цифровая реальность" рассказал, что в последние годы был сделан акцент на улучшение эффективности государственного управления, в том числе управления доходами. Благодаря этому, а также борьбе с коррупцией доходы государства удалось увеличить в 2,5 раза без введения дополнительных налогов. Данную работу оценила и миссия МВФ.

"Наша следующая задача - создание цифровой карты, где будет оценен каждый объект недвижимости, определена его кадастровая стоимость для налогообложения.

Кабмин планирует подготовить нормативные акты и обсудить опыт других стран, где такая работа уже проведена. Над этим работают Государственная налоговая служба и Служба земельных ресурсов" - сказал он.

.

Председатель Ассоциации государственных бюджетных учреждений по кадастровой оценке (АБУКО) Искандер Мельдебеков рассказал, что значит налогообложение от кадастровой стоимости недвижимости

На форуме был представлен пилотный проект Кыргызстана по кадастровой оценке недвижимости. Проект призван продемонстрировать эффективность перехода на налогообложение от кадастровой стоимости.

По словам Мельдебекова, многие страны взимают налог на имущество от кадастровой стоимости. А данная практика в Кыргызстане пока не действует.

"При существующем режиме налогообложения старые объекты обязаны платить столько же налогов, как и дорогостоящие новостройки. Кадастровая стоимость стремится к справедливому налогообложению. Чтобы каждый платил в зависимочти от имущества", - пояснил Мельдебеков.

Иными словами, при проведении государственной кадастровой оценки идет анализ сделки купли-продаж и открытых данных. Искусственный интеллект выстраивает взаимосвязь между положением недвижимости, годом постройки, материалами. При этом, как утверждается, кадастровая стоимость никак не повлияет на стоимость жилья.

Справка: Кадастровая стоимость - это полученный на определенную дату результат оценки объекта недвижимости, определяемый на основе ценообразующих факторов в соответствии с законодательством.

Кадастровая стоимость - наиболее вероятная цена продажи недвижимости, что представляет более справедливую базу для исчисления налога.