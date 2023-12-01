В Бишкеке проходит рейд "Бабочка", в ходе которого задержали 60 проституток

На территории города Бишкек проводится профилактическое мероприятие разъяснительного характера под наименованием "Бабочка". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

"В первый день сотрудниками столичной милиции были проверены места, где предположительно могут работать девушки, предоставляющие интимные услуги. Как правило, это сауны, гостиницы и съемные квартиры. В ходе проделанных работ милиционерами выявлены более 60 девушек, среди которых 4 оказались несовершеннолетними.

Данные факты зарегистрированы в ЖУИ УВД районов и ГУВД Бишкека и начата доследственная проверка.

Также, в рамках досудебного производства в ходе проведения соответствующих следственных действий выявлены ранее созданные группы, сообщества в различных мессенджерах, участниками которых являлись девушки с низкой социальной ответственностью.

Отметим, что со стороны сотрудников милиции продолжаются работы по установлению лиц, занимающихся предоставлением интим-услуг и граждан занимающихся содержанием притонов. Все они будут привлечены к ответственности по всей строгости закона".