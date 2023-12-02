На дорогах Чуйской области установили туристические указатели

По дороге к популярным туристическим местам Чуйской области установили указатели. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития туризма в КР.

По ее данным, они показывают направление к природному парку "Чон-Кемин" и музею Шабдан Баатыра, озеру Кол-Когур и памятнику Жантай-хану, а также другим интересным локациям. Знаки устанавливает Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике в рамках проекта по инфонавигации.

В общей сложности в Чон-Кеминской долине Чуйской области по этому проекту поставили 9 указателей. До этого их установили в Нарынской области, а в дальнейшем появятся во всех регионах страны.