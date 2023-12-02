Погода
$ 88.97 - 89.70
€ 96.70 - 97.70

На дорогах Чуйской области установили туристические указатели

109  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По дороге к популярным туристическим местам Чуйской области установили указатели. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития туризма в КР.

По ее данным, они показывают направление к природному парку "Чон-Кемин" и музею Шабдан Баатыра, озеру Кол-Когур и памятнику Жантай-хану, а также другим интересным локациям. Знаки устанавливает Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике в рамках проекта по инфонавигации.

В общей сложности в Чон-Кеминской долине Чуйской области по этому проекту поставили 9 указателей. До этого их установили в Нарынской области, а в дальнейшем появятся во всех регионах страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433879
Теги:
туризм, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  