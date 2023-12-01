В Бишкеке завтра пройдет церемония открытия Чемпионата Кыргызстана по боксу

В Бишкеке пройдет со 2 по 6 декабря 2023 года пройдет Чемпионат Кыргызстана по боксу. Об этом редакции vb.kg сообщили в Федерации бокса.

Турнир пройдет во Дворце спорта им. Кабаа уулу Кожомкула.

"Данные соревнования дают возможность выявить сильнейших спортсменов, которые получат возможность участвовать в Олимпийских играх, которые состоятся в 2024 году во Франции", - сообщили в федерации.

Программа соревнований:

Открытие чемпионата КР по боксу - 2 декабря.

Начало в 15:00 часов.

С 14:00 по 15:00 часов состоится концертная программа.

С 3 по 6 декабря - – предварительные бои, четвертьфинал, полуфинал.

Финальные бои - 6 декабря.

Начало в 12:00 часов.