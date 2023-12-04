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Участники форума по цифровой реальности в Бишкеке поделились впечатлениями

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- Светлана Лаптева
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Международный форум "Пространственное развитие. Новая цифровая реальность", проходивший в Бишкеке с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Бишкеке, вызвал большой интерес у экспертов в области цифровизации, кадастрирования, причем, как у госсектора, так и представителей самых разных секторов экономики. Специально для участия в данном мероприятии прилетели представители Кореи, Японии, Саудовской Аравии, Казахстана, Германии, Турции,Туркменистана, Беларуси и России, многие из которых поделились с редакцией vb.kg своими впечатлениями от прошедшего форума.

Заместитель министра имущественных и градостроительных отношений Астраханской области Ольга Бурякова:

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"Хочу поблагодарить за организацию правительство Кыргызстана, Минсельхоз вашей страны, ассоциацию АБУКО за отличную организацию и тематическую наполненность конференции. Это кажется первый опыт для ассоциации. Очень грамотно было выстроена программа. Подборка тем настолько разносторонняя, затронуты все вопросы, которые сейчас в международном тренде развития территорий, кадастровое развитие, налогообложение на основе кадастрирования, цифровизация и кадастровая оценка территорий - нам все было полезно.

Очень интересен турецкий опыт, опыт Казани и Беларуси. Возможно, мы возьмем опыт по трехмерной модели. Полезен опыт Рязанского КБ "Панорама" по учету сельско-хозяйственных земель. Наше правительство ставит нам такую задачу, и уже практический опыт работы в этой плоскости нам просто очень нужен. Возможно приобретем их продукт. В восторге от гостеприимства и атмосферы общения в Кыргызстане".

Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийсого автономного округа Югры, Центра имущественных отношений Юлия Семенкова:

"Нам понравился опыт Беларуси Нам как специалистам, было важно увидеть, как работает, развивается сфера цифровизации в разных странах, какие приемы, методики, модели они применяют. Заметно стремление Кыргызстана найти свое место, свою модель, а форум - хорошая возможность и международный опыт получить и себя презентовать".

Директор по развитию ООО"Софтплаза" Ильдар Мухамедшин (Татарстан)

"Форумы АБУКО проводит 3 раза в год, в том числе Евразийского уровня. Недавно проводили в Самарканде. Мне нравится, что в мероприятиях максимально идет интеграция опыта разных стран. Такие площадки позволяют узнать о последних инновациях, получить доступ к передовым опытам кадастровой оценки. Участие международных участников дает возможность внести в свои практические кейсы уже апробированные техники, установить контакты с экспертами и специалистами разных стран Это поможет оказать влияние на развитие всей отрасли в КР, и позволяет сделать то, к чему стремиться правительство Кыргызстана - повысить инвестиционную привлекательность".


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URL: https://www.vb.kg/433883
Теги:
форум, Кыргызстан
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