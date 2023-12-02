Погода
$ 88.97 - 89.70
€ 96.70 - 97.70

В Лондоне прошло первое заседание Кыргызско-Британского делового совета

299  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первое заседание Кыргызско-Британского делового совета состоялось в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне, Великобритания.

Заседание было знаменательным, потому что оно прошло при участии таких высоких гостей, как председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров, министр по делам бизнеса и торговли, министр инвестиционной безопасности, министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани, а также представителей ЕБРР. Руководил работой Совета его сопредседатель с кыргызской стороны Аскар Сыдыков, исполнительный директор Международного делового совета, сообщили в пресс-службе МДС.

"Заседание Совета прошло очень успешно. Его создание можно назвать историческим событием в двусторонних торгово-экономических отношениях Кыргызстана и Великобритании, и это подтвердили представители правительств двух стран. В краткие сроки удалось образовать совет и провести первое заседание в таком широком составе. Более 20 компаний из самых разных отраслей выразили желание принять участие", - сообщил Аскар Сыдыков.

Новая площадка создана представителями бизнеса двух стран для координации торговой, инвестиционной деятельности и сотрудничества бизнес-сообществ и развития торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Великобританией.

В заседании Кыргызско-Британского делового совета приняли участие руководители и представители KAZ Minerals PLC, Citibank, KRG Resource, Stewart Assay and Environmental Laboratories, Alfred H Knight, а также Чаарат Заав, Эти Бакыр Терексай, GRATA International, AGRI-HR LTD, Fruitful Jobs, Техноцентр, Cyber Wales, Sun Mark и других компаний.

"Мы в Кыргызстане гордимся качеством государственно-частного диалога, открытостью, активностью и высокой адаптивностью к инновациям нашего бизнес-сообщества. Это как раз те качества, которые присущи народам обеих стран - Кыргызстана и Великобритании", - сказал глава МДС.

В присутствии высоких гостей Аскар Сыдыков и Дэвид Маккензи, финансовый директор компании Chaarat Gold, подписали меморандум об образовании Кыргызско-Британского делового совета.

Члены совета наметили планы по сотрудничеству, обменялись мнениями об уже заключенных контрактах, о планируемых инвестиционных проектах. Второе заседание совета запланировано провести в Бишкеке во второй половине января.

Глава МДС, в составе бизнес-делегации Кыргызстана, встретился с руководством Лондонской фондовой биржи и Лондонской биржи металлов, ознакомился с деятельностью Центра минерально-ресурсных исследований России и Центральной Евразия (CERCAMS), а также принимает участие в крупнейших инвестиционных форумах горнодобывающей промышленности - конференциях Mines & Money @ Resourcing Tomorrow и MINEX Eurasia.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433884
Теги:
бизнес, Великобритания, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, МДС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  