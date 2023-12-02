В Лондоне прошло первое заседание Кыргызско-Британского делового совета

Первое заседание Кыргызско-Британского делового совета состоялось в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне, Великобритания.

Заседание было знаменательным, потому что оно прошло при участии таких высоких гостей, как председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров, министр по делам бизнеса и торговли, министр инвестиционной безопасности, министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани, а также представителей ЕБРР. Руководил работой Совета его сопредседатель с кыргызской стороны Аскар Сыдыков, исполнительный директор Международного делового совета, сообщили в пресс-службе МДС.

"Заседание Совета прошло очень успешно. Его создание можно назвать историческим событием в двусторонних торгово-экономических отношениях Кыргызстана и Великобритании, и это подтвердили представители правительств двух стран. В краткие сроки удалось образовать совет и провести первое заседание в таком широком составе. Более 20 компаний из самых разных отраслей выразили желание принять участие", - сообщил Аскар Сыдыков.

Новая площадка создана представителями бизнеса двух стран для координации торговой, инвестиционной деятельности и сотрудничества бизнес-сообществ и развития торгово-экономических отношений между Кыргызстаном и Великобританией.

В заседании Кыргызско-Британского делового совета приняли участие руководители и представители KAZ Minerals PLC, Citibank, KRG Resource, Stewart Assay and Environmental Laboratories, Alfred H Knight, а также Чаарат Заав, Эти Бакыр Терексай, GRATA International, AGRI-HR LTD, Fruitful Jobs, Техноцентр, Cyber Wales, Sun Mark и других компаний.

"Мы в Кыргызстане гордимся качеством государственно-частного диалога, открытостью, активностью и высокой адаптивностью к инновациям нашего бизнес-сообщества. Это как раз те качества, которые присущи народам обеих стран - Кыргызстана и Великобритании", - сказал глава МДС.

В присутствии высоких гостей Аскар Сыдыков и Дэвид Маккензи, финансовый директор компании Chaarat Gold, подписали меморандум об образовании Кыргызско-Британского делового совета.

Члены совета наметили планы по сотрудничеству, обменялись мнениями об уже заключенных контрактах, о планируемых инвестиционных проектах. Второе заседание совета запланировано провести в Бишкеке во второй половине января.

Глава МДС, в составе бизнес-делегации Кыргызстана, встретился с руководством Лондонской фондовой биржи и Лондонской биржи металлов, ознакомился с деятельностью Центра минерально-ресурсных исследований России и Центральной Евразия (CERCAMS), а также принимает участие в крупнейших инвестиционных форумах горнодобывающей промышленности - конференциях Mines & Money @ Resourcing Tomorrow и MINEX Eurasia.