Интервью с президентом ТПП КР Темиром Сариевым

Китайский бизнес все больше переориентируется в сторону азиатских стран, в том числе Кыргызстана. О том, какую роль в этом играет инициатива "Один пояс - один путь", какие направления сотрудничества с Китаем Кыргызстану надо развивать в первую очередь, рассказал президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев.

Темир Аргембаевич, чем занимается Торгово-промышленная палата КР?

- Торгово-промышленная палата КР - это негосударственная и некоммерческая организация, которая объединяет бизнесменов и бизнес-структуры, оказывает им помощь в продвижении бизнеса. ТПП также выдаёт сертификаты происхождения товара, то есть мы проводим соответствующую экспертизу, ведём реестр предпринимателей и основных экспортеров. Для роста экспортного потенциала страны организуем бизнес-форумы, выставки и деловые советы с нашими партнёрами. Разумеется, состоим в некоторых союзах. Наша палата - член недавно созданного в Сиане Союза торгово-промышленных палат стран Центральной Азии и Китая, Союза ТПП тюркоязычных стран и Делового совета ШОС.

К инициативе "Один пояс - один путь" присоединились более 150 стран и 32 международные организации. На ваш взгляд, почему проект получил такое широкое международное признание?

- Это самая крупная инициатива в мире за последнее время, которая действительно объединяет юг с севером и восток с западом. Это новое направление, которое полностью использует потенциал Китая, поскольку только экономически мощные страны могут предлагать такие крупные мировые проекты. Поэтому не удивительно, что 152 страны присоединились к инициативе: благодаря ей они смогли осуществить и осуществляют инфраструктурные проекты у себя. Как известно, многие африканские и азиатские страны долгое время были просто сырьевым придатком из-за отсутствия инфраструктуры. Но теперь благодаря проекту у них появилась возможность развиваться и значительно повысить свой экономический потенциал. Кыргызстан это ощутил на себе. За 10 лет у нас было реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов в области энергетики и дорожного строительства.

Вы принимали участие в прошедшем в октябре в Пекине Третьем международном форуме сотрудничества "Один пояс - один путь". Поделитесь своими впечатлениями.

- Да, по приглашению Госсовета КНР я принимал участие в этом форуме как бывший премьер-министр и как действующий президент ТПП. Это был юбилейный саммит, на который приехали главы и представители многих стран мира. Мы обсуждали текущую ситуацию в мире, в том числе и политическую, и экономическую. В своей программной речи Председатель КНР Си Цзиньпин определил основные направления продвижения инициативы на следующие "золотые" десять лет. Четко было заявлено, что не должно быть однополярного мира, что нужно уважать каждую страну, независимо от ее площади и объема экономики. Си Цзиньпин вновь подчеркнул, что Китай будет строить честный мир на основе интересов всех стран. Было сказано, что будет увеличено финансирование инфраструктурных проектов, что Китай будет открыто делиться всеми технологиями и инновациями.

На саммите я встретился со многими нашими партнерами - с представителями торгово-промышленных палат КНР и других стран, включая Европу. Вместе посетили Гуанчжоу и Шэньчжэнь, где встретились с бизнесменами, с которыми обсудили инвестиционные проекты.

В каких сферах, по вашему мнению, Кыргызстан и Китай имеют широкие перспективы сотрудничества?

- Первое и самое важное для нас – это логистика. Очень надеюсь, что в 2024 году начнется строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с выходом на Персидский залив и южную Европу, что даст нам большой толчок. Ждем открытия на кыргызско-китайской границе третьего КПП "Бедел", который увеличит наши торговые потоки.

Вторая сфера, конечно, - энергетика. У нас огромный гидропотенциал, но мы используем его только на 10 процентов. Поэтому стране нужны очень крупные проекты по строительству гидроэлектростанций. Это как раз соответствует тому направлению, которое озвучил Си Цзиньпин. Речь идет о зеленой экономике. То есть мы можем стать страной, которая экспортирует зеленую энергетику, очень востребованную сегодня в мире.

Третья сфера - это сельское хозяйство. Китай имеет огромные прорывные технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. А Кыргызстан производит около 70-75 процентов продукции в виде сырья, которое надо перерабатывать. Поэтому здесь сотрудничество имеет большие перспективы.

Четвертое направление - новые технологии и цифровизация, здесь мы могли бы быть хорошими партнерами. И пятое – это туризм. У нас есть Иссык-Куль и другие прекрасные озера, которые при умелом менеджменте могли бы привлечь больше туристов из Китая.

Скажите, безвизовый режим будет способствовать развитию всех этих направлений?

- Конечно, этот вопрос на сегодняшний день актуальный. Получить визу гражданам Китая для посещения нашей страны несложно. Но в то же время многие наши граждане хотели бы побывать в Китае и не только как туристы, но и для установления деловых контактов с китайскими предпринимателями. Чтобы развивать бизнес, согласитесь, надо увидеть своими глазами местные предприятия, рынки, продукцию. Поэтому так важно, чтобы КНР упростила получение визы для наших граждан.

Какие проблемы тормозят сотрудничество между нашими странами? Как их преодолеть?

- Во-первых, есть необходимость, чтобы КПП на нашей границе работали 24 часа в сутки. Во-вторых, нужно быстрее открыть третий пункт "Бедел". В-третьих, отсутствие железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, на которую бизнес возлагает большие надежды. Актуален вопрос и продвижения наших товаров, так как имеются проблемы по их сертификации. Как известно, у нас есть прекрасные экологически чистые продукты, которые в Китае пользуются большим спросом. Но для их продвижения на китайский рынок необходимы сертификаты по китайским стандартам. Поэтому надо создавать совместно соответствующую лабораторию, которая выдавала бы их. Развивать надо и транспортную взаимосвязанность. Помимо Урумчи и Сианя, следует открыть авиамаршруты и в другие крупные города Китая.

Вы говорили, что контактируете с китайскими коллегами. Насколько продвинулось ваше сотрудничество?

- В Китае имеется Комитет по содействию международной торговли, с ним мы подписали договор. Имеются еще региональные торгово-промышленные палаты, с которыми также тесно сотрудничаем. Сейчас мы назначаем представителей нашей Торгово-промышленной палаты в КНР, так как страна большая и есть необходимость в каждой провинции иметь своих представителей. У нас есть договоренность, что они будут аккредитованы при ТПП провинций. Мы часто проводим совместные выставки, форумы и семинары. На выставке этого года, например, около 150 китайских компаний представили свою продукцию. Планируем создавать еще больше площадок для нашего взаимодействия, чтобы активизировать экономические отношения между нашими странами. Мы видим, что и китайский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Кыргызстаном.

Источник: silunews.kg