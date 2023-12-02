Приключенческий туризм в Кыргызстане - это фишка в сфере путешествий!

Программа развития ООН в Кыргызстане в сотрудничестве с ОФ "Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS)" запускают деятельность по укреплению цепочки добавленной стоимости (ЦДС) приключенческого туризма. Проект "Содействие торговле в Центральной Азии" направлен на развитие приключенческого туризма в целевых регионах Кыргызстана с целью создание новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности сектора и укреплению его экспортного потенциала. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в КР.

По данным пресс-службы, туризм играет важную роль в расширении экономических возможностей и способствует развитию инфраструктуры, что, оказывает положительное влияние на другие сектора экономики. Существуют также возможности для того, чтобы сделать этот сектор "зеленым" и устойчивым. Кыргызстан необходимо позиционировать как новое туристическое направление, поскольку страна обладает широким спектром туристических ресурсов. Однако для этого необходимы скоординированные совместные усилия.

"Мы направляем наши усилия на поддержку развития приключенческого туризма. Это один из самых быстро растущих секторов в туризме, который поддерживает местную экономику. Более того, приключенческий туризм позволит узнать о прекрасной культуре и природе Кыргызстана как можно большему количеству людей. Мы надеемся, что проект сможет стать драйвером развития приключенческого туризма в Кыргызстане и создать новые возможности для участников сектора", - сказала координатор проекта "Содействие торговле" Айсулуу Мамбетказиева.

Укрепления ЦДС приключенческого туризма будет вестись в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Ошской областях. Проект включает в себя несколько ключевых задач, по которым ПРООН уже начал работу:

1. Повышение потенциала участников ЦДС и внедрение совместных продуктов приключенческого туризма. Будут разработаны и продвигаться новые турпродукты через различные торговые площадки.

2. Расширение доступа к инновационным и экологически устойчивым технологиям, которые способствуют устойчивому развитию.

3. Создание благоприятных условий для развития безопасного приключенческого туризма на местном уровне.

ПРООН в Кыргызстане уделяет большое внимание поддержке женского предпринимательства и бизнесс инициатив людей с инвалидностью. В связи с этим ожидается проведение соответсвующих мероприятий для создания примеров туристического предпринимательства среди женщин и людей с инвалидностью для дальнейшкго тиражирования.

"В целом, результатом деятельности проекта станет создание новых рабочих мест, повышение эффективности и конкурентоспособности ММСП, увеличение объемов экспорта и доходов участников ЦДС туризма, а также разработка новых турпродуктов и внедрение зеленых технологий" – Жаныбек Пакыров, координатор проекта FSDS.

Данная инициатива реализуется в рамках проекта "Содействие Торговле в Центральной Азии", поддержанного правительством Финляндии, реализуемой ПРООН.

Проект ПРООН "Содействие торговле" по усилению ЦДС Приключенческого туризма реализуется Общественным фондом Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) при финансовой поддержке Правительства Финляндии.

О проекте "Содействие торговле в Центральной Азии": Проект финансируется Правительством Финляндии и реализуется в Кыргызстане с 2009 года. На текущей V фазе (2023 г. – 2025 г.) проект сосредоточен на трех выбранных цепочках добавленной стоимости: сухофрукты, натуральный мед и приключенческий туризм. Эти конкретные цепочки создания стоимости были выбраны, поскольку они могут использовать природные и экологические характеристики и климат Кыргызстана устойчивым и экологически чистым способом, одновременно увеличиваясь в размерах, улучшая качество, увеличивая экспорт и создавая новые достойные рабочие места для всех, особенно для женщин.