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ГКНБ: Задержан гендиректор театра оперы и балета

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере арендной деятельности Кыргызского национального академического театра оперы и балета им.А.Малдыбаева (далее – КНАТОБ), установлен факт злоупотребления должностным положением, выраженное в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества, находящихся на балансе КНАТОБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данному факту начато досудебное производство, по признакам преступления, предусмотренного ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

Согласно ст. 94 УПК КР генеральный директор КНАТОБ И.А.М. задержан и водворен в ИВС ГКНБ Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц к данному факту и возмещения нанесенного ущерба государственному бюджету".


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URL: https://www.vb.kg/433887
Теги:
ГКНБ, задержание, коррупция, Театр оперы и балета
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