ГКНБ: Задержан гендиректор театра оперы и балета

ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере арендной деятельности Кыргызского национального академического театра оперы и балета им.А.Малдыбаева (далее – КНАТОБ), установлен факт злоупотребления должностным положением, выраженное в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества, находящихся на балансе КНАТОБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данному факту начато досудебное производство, по признакам преступления, предусмотренного ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

Согласно ст. 94 УПК КР генеральный директор КНАТОБ И.А.М. задержан и водворен в ИВС ГКНБ Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц к данному факту и возмещения нанесенного ущерба государственному бюджету".