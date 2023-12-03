За последние 8 месяцев в КР ввезли более 36 тысяч тонн импортного сахара

В 2023 году сахарной свеклой засеяно 13,1 тысяч гектаров, что на 4,1 тысяч га или на 45,3% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным пресс-службы, в настоящее время уборка сахарной свеклы завершена на 98,3%.

"Средняя урожайность составляет 479,0 ц/га. Общий валовой сбор составил 617,0 тыс. тонн, что на 190,3 тыс. тонн больше, чем в 2022 году.

Потребность населения Кыргызстана в сахаре составляет 153 000 тонн в год, на сегодняшний день собственное производство покрыло только 64,8%, остальное импортируется в страну, так как внутреннее производство не покрывает потребность.

За последние 8 месяцев экспорт сахара составил 4906,5 тонн, импорт составил 36237 тонн сахара.

Напомним, что государство в лице Минсельхоза и и сахаропроизводителей предпринимают шаги для увеличения посевных площадей под сахарную свеклу. Как ранее сообщалось необходимо засеивать 20 тысяч гектаров".