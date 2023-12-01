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Камчыбек Ташиев встретился с Саймумином Ятимовым

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан состоялась встреча сопредседателей Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы К.К. Камчыбек Ташиева и Саймумина Ятимова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе встречи руководители положительно оценили работу рабочих групп Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и отметили необходимость активизации работы по завершению описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.


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URL: https://www.vb.kg/433894
Теги:
Камчыбек Ташиев, Таджикистан
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