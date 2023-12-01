Камчыбек Ташиев встретился с Саймумином Ятимовым

В городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан состоялась встреча сопредседателей Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы К.К. Камчыбек Ташиева и Саймумина Ятимова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе встречи руководители положительно оценили работу рабочих групп Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и отметили необходимость активизации работы по завершению описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.