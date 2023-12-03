В Бишкеке вместо хаотичных парковок будут зеленые зоны

Сотрудники МП "Бишкекасфальтсервис" совместно с МП "Бишкекзеленхоз" обеспечивают зеленые насаждения взамен хаотичных парковок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Перед благоустройством зеленых зон сотрудники МП "Бишкекасфальтсервис" устанавливают дорожные бордюры и решетки для приема сточных вод на пересечении улиц Тыныстанова и Абдымомунова, а также завершен монтаж брусчатки.

Также на пересечении проспекта Манаса и улицы Фрунзе установили 20 дорожных бордюр, а на пересечении улиц Панфилова и Фрунзе в количестве 40 штук, ведутся работы по подготовке основания под укладку асфальт.

На пересечении улиц Байтик-Баатыра и Жантошева установлено 190 дорожных бордюров, ведутся подготовительные работы по укладке асфальта.

Отметим, во время расчистки хаотичных парковок было извлечено почти 230 тонн строительного мусора".