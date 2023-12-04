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Водительские права Узбекистана будут действовать на территории ОАЭ

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Узбекистан и ОАЭ договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Соответствующий документ подписали главы МВД двух стран, сообщает СМИ.

По информации МВД республики, в рамках визита главы ведомства Пулата Бобожонова в ОАЭ сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании. Документом предусматривается, что граждане обеих стран получат право управлять транспортными средствами при наличии национальных водительских прав во время посещения территории другой страны (за исключением тех, кто приезжает на долгосрочное проживание).

Также граждане Узбекистана, являющиеся резидентами ОАЭ (получившие право долгосрочного проживания) и имеющие национальное водительское удостоверение, будут освобождены от сдачи соответствующих теоретических и практических тестов на момент получения водительских прав этой страны.

Отметим, что эти правила начнут действовать со дня вступления в силу документа – 27 января следующего года.

На встрече с заместителем премьер-министра ОАЭ – министром внутренних дел шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби стороны также обсудили текущие вопросы взаимного практического сотрудничества, в частности, совместной борьбы с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми и киберпреступностью, обучения сотрудников в этих сферах и обмена взаимным опытом.

Кроме того, узбекская делегация посетила Инновационную лабораторию МВД ОАЭ, Департамент счастья, Главный оперативный центр, Департамент стратегии и будущего, Центр управления платформой электронной преступности полиции Дубая, Общественную полицию, Главное управление криминалистики и криминологии, центр управления проектами – "Военная комната", а также ознакомилась с деятельностью международных центров Хедая.


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URL: https://www.vb.kg/433906
Теги:
ОАЭ, Узбекистан, водительское удостоверение
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