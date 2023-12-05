Эрдоган: Израиль должен ответить за преступления против палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что Израиль должен предстать перед судом за военные преступления, совершенные в секторе Газа, передает СМИ.

Лидер турецкого государства провел телефонный разговор с генсеком Организации Объединенных Наций накануне заседания Совбеза ООН.

Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления, - заявил Эрдоган.

Ранее глава Турции призвал страны мира помочь жителям Газы.

В октябре Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в акции в поддержку Палестины, проходившей в Стамбуле.

В начале ноября правительство Турецкой Республики заявило о намерении эвакуировать из зоны боевых действий детей, которые имеют онкологические заболевания, для дальнейшего их лечения.