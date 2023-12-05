Погода
$ 89.15 - 89.70
€ 96.40 - 97.40

Эрдоган: Израиль должен ответить за преступления против палестинцев

294  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что Израиль должен предстать перед судом за военные преступления, совершенные в секторе Газа, передает СМИ.

Лидер турецкого государства провел телефонный разговор с генсеком Организации Объединенных Наций накануне заседания Совбеза ООН.

Израиль на глазах у международного сообщества продолжает грубо нарушать международное право и должен понести уголовную ответственность за совершенные военные преступления, - заявил Эрдоган.

Ранее глава Турции призвал страны мира помочь жителям Газы.

В октябре Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в акции в поддержку Палестины, проходившей в Стамбуле.

В начале ноября правительство Турецкой Республики заявило о намерении эвакуировать из зоны боевых действий детей, которые имеют онкологические заболевания, для дальнейшего их лечения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433926
Теги:
Израиль, Палестина, суд, Реджеп Эрдоган
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  