Грузовладельцам из Кыргызстана: поиск машин на бирже грузоперевозок ATI.SU

Для поиска партнёров в сфере логистики многие перевозчики стран СНГ пользуются Биржей грузоперевозок ATI.SU. Владельцы грузов могут найти здесь подходящий по техническим характеристикам и маршруту транспорт. Удобные сервисы ATI.SU сберегут ваши силы и время.

О том, с чего начать работу с Биржей ATI.SU и как быстро находить выгодное сотрудничество на сайте грузоперевозок, расскажем в этой статье.

Первые шаги на бирже

Важное условие работы с ATI.SU - регистрация. Стать участником Биржи просто: нажмите кнопку "Зарегистрироваться" в правом верхнем углу сайта и внесите информацию о себе: вашу роль (например, грузовладелец), телефон и email.

Затем проверьте электронную почту - туда придёт письмо с подтверждением регистрации, и вы сможете полноценно пользоваться сервисами Биржи.

Разместите свои грузы на ATI.SU, чтобы получать отклики от перевозчиков. Вкладку "Добавить груз" вы найдёте в левой верхней части главной страницы Биржи.

Как искать транспорт

Пока ждёте откликов на грузы, попробуйте найти автомобиль самостоятельно. Для этого нажмите на кнопку "Поиск машин" сверху слева экрана.

Откроется форма с пустыми полями. Заполнять каждое окошко необязательно. Главное - указать желаемую дату поездки, а также вписать в поля "Откуда" и "Куда" точки начала и конца поездки.

Нажав кнопку "Найти транспорт", вы увидите все подходящие под запрос машины.

Если вы в поиске машины для перевозки по Кыргызстану, вы увидите 100% контактов в машинах бесплатно сразу после регистрации.

Если перевозка международная, вы увидите контакты не в каждой карточке из поисковой выдачи, а примерно в 30%. Чтобы видеть контакты всех перевозчиков, купите лицензию "Все машины" за 790 российских рублей или 750 сомов за 30 дней.

Обратите внимание на вкладки в верхней части формы - "Поиск транспорта", "Фильтры" и "История поиска".

Вторая и третья вкладки нужны, чтобы не вводить одну и ту же информацию заново, если вы часто делаете похожие запросы. Чтобы создать фильтр, заполните все важные для вас поля формы и нажмите "Сохранить как фильтр". В Истории поиска хранится 15 ваших последних запросов.

Для большего удобства установите мобильное приложение Биржи "АТИ Грузы и Транспорт". Оно дублирует основные функции ATI.SU. C мобильной версией вы сможете искать партнёров и общаться с ними ещё быстрее.

Поддержка от специалиста ATI.SU

Если вы не поняли, как работает тот или иной сервис, звоните или пишите Бейилбаеву Эмиру Манасбековичу, представителю ATI.SU в Кыргызстане: +996 555 00-15-48, emirlan.b@ati.su.