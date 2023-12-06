"Путь в меняющемся мире". В КР сняли серию роликов о нравственных ценностях

Ни один ветер не будет кораблю попутным, если он не знает, куда плыть. Мир меняется. В последние десятилетия этот процесс ускоряется, как горная лавина. Мировые империи, альянсы, страны и транснациональные корпорации, положение которых ещё вчера казалось незыблемым, сдают свои позиции. Привычный мир разрушается, и обратно дороги нет. Ветры перемен усиливаются. Какой из них станет попутным?

Действительность такова – существующий порядок жизни человеческого общества меняется. Поиск верного пути в завтрашний социум занимает умы лиц, принимающих решения.

Кыргызстан на концептуальном перепутье. Одни ищут истину на Западе, которая давно воплотилась в звонкой монете. Другие видят выход в доминирующей роли жесткого порядка, который вывел Китай в мировые экономические лидеры. Третьи верят в религию, которая не приносит богатств, но усмиряет душу.

А есть путь в меняющемся мире, который ведет к своим истокам. Тысячи лет назад правила жизни были созданы нашими предками. Это нравственные ценности народа, которые выше материальных интересов.

Уходит порядок, построенный на интересах. Ибо интересы, в конечном счёте, разъединяют. Современная мировая система не выдержала испытания временем. Страны и народы ищут другие основания для сосуществования.

Земная история хранит примеры содружества на основе ценностей. Ценности объединяют. Нравственность одна на всех, не имеет цены и не может быть предметом для торга. Культура не может быть оценена в деньгах. Дипломатия культуры – более надёжный инструмент, чем деньги, шантаж или принуждение.

К чему столь пространное вступление? В Кыргызстане сняли серию роликов о нравственных ценностях. Заказчиком выступило государство. Дежурные призывы к развитию экономики не привели к заметным изменениям за последние 30 лет.

Денег в обществе стало намного больше, но не у всех. Распределение звонкой монеты по-прежнему по принципу взаимных интересов. Значит, для избранных. А если распределят по совести и по труду, а не по интересам?

Это было давно известно нашим предкам. Единение государства и общества происходит на основе морали. Государство должно быть нравственным. К этой простой мысли призывают 12 роликов, созданных киногруппой под художественным руководством известного кыргызского кинорежиссера Шамиля Джапарова.

Этнографических мотивов в современной кыргызской эстраде, ТВ, кино более, чем достаточно. Можно сказать, что эта линия является абсолютной доминантной. Но чаще всего цели всего этого массива ограничивались интересами продвижения и продажи экзотики.

Концепт Шамиля Джапарова – ни много ни мало – сбор всей страны на основе единого общественного и государственного мышления. Сам по себе факт госзаказа говорит о том, что государство озаботилось нравственными ценностями. Фонд Сороса финансирует проекты индивидуального обогащения и права человека, а наши госорганы повернулись к культурным ценностям. Есть такая надежда. Чтобы строить новое общество, нужно сначала облагородить культурную среду, а не просто кинуть туда деньги.

Семья есть Родины родник, отцы считают.

Чтоб нить потомков удержать в родном краю,

Они дома ашаром - вместе созидают,

Скрепляя дух единства, мир в одном строю!

Бесценны заветы народа –

Отчизны духовные коды!

В этом тексте ролика "Отец" ашар упомянут не для того, чтобы напомнить зрителю о том, что и так все знают. Простые слова и простой зрительный ряд создают образ принципа ашара. Идею всенародной взаимопомощи и сотрудничества, доброжелательности и добродетели, не подвластной материальному исчислению. Здоровую страну не построят жадные, корыстные, недобрые люди – напоминают авторы. Эти принципы не изменялись веками. Сейчас они менее популярны, но не утратили своей истинности.

И в ролике "Веретено" авторы вовсе не призывают заменить современные машины на примитивное веретено, и не умиляются древнему очень нелёгкому труду. Образ бабушки с веретеном не случайно в обязательном порядке соседствует с образом внука. Для него добрая бабушка с веретеном – это воспоминания детства на всю оставшуюся жизнь. Образ бескорыстия, доброты и детского счастья. Некая нить из прошлого, связывающая настоящее и уходящее в будущее. Не веретено само по себе, а символ человечности и бескорыстия.

Современного обывателя трудно удивить экзотикой. Новейшие средства коммуникации с невиданными доселе качеством и деталями доставляют ему на дом информацию из любого уголка мира. Но кыргызское общество всё ещё сохраняет традиционные ценности, здесь до сих пор повседневная норма - гостеприимство, терпимость, коллективизм, уважение к старшим. Всё, что сформировалось в народном сознании за века кочевья, и иной образ жизни в подобных условиях был исключён. Некий Кодекс чести кочевника всё ещё определяет мораль их потомков.

Поэтому подобные ролики или фильмы, если они есть таковые, необходимо демонстрировать постоянно. Простые по форме, они концептуальны по содержанию, наполнены смыслами и идеями и обращены не к разуму, а к душе зрителя.

Осознанность происходящего помогает создавать картину и нынешнего, и будущего мира. Это следующий шаг, который следует сделать. Обьединяющими ценностями выступает внутреннее содержание культуры – единство этики, эстетики и чувства (логика сердца).

Этика выше денег, оружия и власти. В культурном аспекте – это диалог равных. В концептуальном смысле – это стихийное движение по воле сердца. Достижение осознанности действий – следующий шаг.

Можно ли сделать вывод на основе этого госзаказа "Кыргызсериалу", что государство сделало осознанный выбор? Что появилось понимание того, что нужно сначала построить образ будущего, прежде чем строить это будущее? Что ролики – это не просто этнографические бесплодные мечты создателей роликов во главе с Шамилем Джапаровым?

Только возвышенные мечты помогают строить гуманное будущее. В народном менталитете кыргызов такие традиции есть – со времен древнего стремления преодолеть земное притяжение и возвыситься до Космоса, выраженное в мировоззрении народа – общении с Великим Синим Небом, Тенгри.

Остается только надеяться, что цикл роликов – это не одноразовый проект государства, случайно сложившийся в концептуальное видение будущего страны. Одноразовые проекты в идеологической работе ничего не решают. Необходимо снимать новые ролики и фильмы, создать информационный поток, который, словно попутный ветер, наполнит паруса корабля КР на пути не в абстрактное будущее, а вполне конкретный образ гуманного государства, созданного на основе нравственных ценностей, завещанных нам нашими предками.

Китайская мудрость гласит: Миром правят не слова и законы, а знаки и символы. Эмоции ближе человеческому естеству, чем логика слов. В этом сила искусства.

Презентация роликов стала настоящим зрелищем, подобного которому трудно припомнить в истории кыргызского эстрадного шоу. Демонстрация видео перемежалась с показом национальной одежды и концертными номерами фольклорного ансамбля "Ордо Сахна". Дополняли яркое впечатление декламация отрывков из эпосов. Многие подобные мероприятия проходят часто достаточно традиционно и формально. Но презентация стала не просто концертом, а поднялась на новое качество – эмоциональное единение участников и зрителей на основе духа национальной традиции. Не случайно по окончании действа восторженные зрители устроили артистам десятиминутную овацию. Зрелище такого качества вполне достойно того, чтобы его увидели вживую жители всех регионов Кыргызстана. Сила воздействия на эмоции такова, что зрители надолго запомнят впечатления о глубоком нравственном коде, заключенном в национальном фольклоре.

Подобным проектам "Кыргызсериала" необходимо выходить на страновой и международный уровень. Имидж Кыргызстана, как страны гостеприимного народа и девственной природы, донесут до иноземной общественности не слова и законы, а знаки и символы.

Все в наших руках. Люди всегда были искусны в разрушении, но и в мастерстве созидания им нет равных. Таков Закон свободы воли – человек должен избрать сам свой путь в вечно меняющемся мире. Другого выбора нет. Sapienti sat!

Автор: Талант Джумабаев