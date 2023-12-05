К 95-летию Чынгыза Айтматова на большие экраны выходит фильм "Шамбала"

Фильм "Шамбала", снятый на основе повести Чынгыза Айтматова "Белый пароход", выходит на экраны кинотеатров по всему Кыргызстану с 8 декабря. Об этом сообщают организаторы.

"С момента зарождения идеи этой киноленты прошло целых 50 лет, и теперь она готова поразить своей глубиной и уникальностью.

Сюжет фильма о том, как из мифа деда о Рогатой матери-оленихе и из детской сказки о Белом пароходе возникла трагедия. Дед разрушил всё, что было для него свято. И судьба сразила его карой более страшной, чем смерть-человеческим жертвоприношением в лице его внука. Фильм – это своеобразное сказание о преступлении и наказании. Кыргызская языческая притча, в которой пантеистическое отношение к природе ощущается в каждом дереве и в каждом животном.

"Шамбала" стала не только гордостью кыргызского кинематографа, но и завоевала сердца зрителей по всему миру, получив 52 награды на международных кинофестивалях. Фильм вошёл в лонг-лист премии "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм".

Фильм "Шамбала" участвовал в ряде престижных кинофестивалей, где завоевал награды и признание. На Премии "Ника" фильм признан "Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии", на Международном кинофестивале в Калькутте режиссеру Артыкпаю Суюндукову была вручена награда в номинации "Лучший режиссёр".

Всемирный азиатский кинофестиваль в Лос-Анджелесе и Международный фестиваль "Санта-Крус" в Аргентине также оценили выдающееся искусство создателей "Шамбала", вручив им призы за "Лучший фильм".

Народный артист Кыргызской Республики, режиссёр Артыкпай Суюндуков был награжден Золотой звездой ТЮРКСОЙ за вклад в развитие тюркской кинематографии и укрепление культурных связей. Церемония состоялась в рамках XV Ташкентского кинофестиваля, прошедшего в Самарканде в конце сентября 2023 года.

50 лет прошло с тех пор, как идея о фильме возникла в голове режиссера Артыкпая Суюндукова. Эти долгие годы труда и творческого поиска воплотились в фильме "Шамбала". И вот, наконец, 8-го декабря кинолента выйдет на большие экраны кинотеатров всей страны, покоряя сердца зрителей".