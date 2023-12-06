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Как избежать распространения ОРВИ в школах и детских садах

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В городе Ош по результатам лабораторных исследований выявлены спорадические случаи вируса гриппа подтипа A(H3N2), который имеет сезонный характер и регистрируются ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, эпидемиологическая ситуация в г.Бишкек и в других регионах республики стабильная. Согласно результатам лабораторных исследований наблюдается регистрация острых респираторных вирусных инфекций, таких как: парагриппы I-IV, бокавирус, РС-вирус, сезонный коронавирус, аденовирус и метапневмовирус.

Учитывая сезонный рост для профилактики заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, необходимо соблюдать простые правила, такие как:

- соблюдение масочного режима и физического дистанцирования;

- соблюдение респираторной гигиены - прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками с их последующим, надлежащим удалением;

- соблюдение санитарно-гигиенических мер (гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка и др.).

- в случае появления у ребенка симптомов ОРВИ – не отправлять ребенка в школу или детский сад до выздоровления и обратиться за помощью к врачу по месту жительства;

-соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;

-делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой.

Мониторинг и оценка эпидемиологической ситуации за заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 по республике продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/433953
Теги:
грипп, ОРВИ, Кыргызстан
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